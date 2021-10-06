Próximo de retorno, Jobson se declara ao Santos: 'Tudo na minha vida'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O volante Jobson está próximo de voltar aos jogos do Santos. Fora desde janeiro após uma lesão no ligamento cruzado anterior, ele vem treinando normalmente e pode ser relacionado contra o São Paulo, nesta quinta, pelo Campeonato Brasileiro.O jogador divulgou um vídeo no instagram falando sobre todos os passos desde a lesão até a volta aos treinos.

- Foi em um treino que eu não precisava treinar. Acabei pedindo para treinar para melhorar, ajudar meus companheiros, ter uma melhor forma - relatou o jogador sobre o momento da lesão.

Desde então, Jobson afirmou que contou muita com a ajuda da família para conseguir motivação para o preíodo de recuperação longe dos gramados.- Procurei me apegar nos meus filhos, minha esposa, ficar perto de quem eu gosto. Acho que é o único jeito que conseguimos nos reerguer - disse o jogador em seu Instagram.

Jobson ainda falou sobre o carinho que tem pelo Peixe. O atleta chegou após ser destaque no Campeonato Paulista pelo Red Bull. O Alvinegro desembolou cerca de R$ 4 milhões, de forma parcelada, por 70% dos direitos econômicos