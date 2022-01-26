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Próximo de realizar sonho, Anderson Conceição projeta estreia do Vasco: 'Será um misto de sentimentos'

Em sua apresentação, o zagueiro surpreendeu a todos ao contar sua relação com o Gigante da Colina. Ele será titular ao lado de Ulisses diante do Volta Redonda, às 19h, fora de casa...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 11:00
Em sua apresentação, Anderson Conceição surpreendeu a todos ao contar sua relação com o Vasco e as dificuldades que enfrentou para virar jogador de futebol profissional. Prestes a realizar o sonho de entrar em campo pela equipe principal cruz-maltina, o zagueiro avaliou a pré-temporada e projetou a estreia no Campeonato Carioca.- Tivemos um período muito importante de treinamentos. Apesar de estarmos formando uma nova equipe, acredito que estamos conseguindo assimilar bem o que a comissão técnica vem nos pedindo. Claro que o entrosamento vai sendo aperfeiçoado com o passar dos jogos, mas temos tudo para fazer um grande campeonato carioca - analisou o defensor.
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Feliz por ter retornado após ter sido formado nas categorias de base do clube carioca, Anderson Conceição revelou ansiedade por entrar em campo pela primeira vez vestindo a camisa profissional do Vasco.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
- Tenho certeza que será um misto de sentimentos. Vai passar aquele filme de quando deixei a Bahia em busca do meu maior sonho, que era ser jogador de futebol. Estou ansioso por esse momento e com muita vontade de ajudar o Vasco a atingir todos os seus objetivos. Amanhã temos o primeiro compromisso de uma temporada muito difícil que temos pela frente - finalizou Anderson.
+ GUIA DO CARIOCÃO: Vasco se prepara para a Série B enquanto busca resultados imediatos
A estreia do Vasco no Campeonato Carioca acontece nesta quarta-feira (26), às 19h, contra o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. A tendência é que Anderson Conceição seja titular na zaga ao lado do jovem Ulisses, revelado nas divisões de base do Gigante da Colina.
Crédito: AndersonConceiçãoestreiacomacamisadoVasconestaquarta,contraoVoltaRedonda(RafaelRibeiro/Vasco

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