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futebol

Próximo de deixar o Palmeiras, Deyverson diz que vai saudades: 'falta pouco'

Atacante fez postagem em tom de despedida nas redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2022 às 07:00

Publicado em 20 de Março de 2022 às 07:00

Com o contrato acabando no final de junho e já comunicado pela diretoria do Palmeiras de que o vínculo não será renovado, o atacante Deyverson anunciou em suas redes sociais neste sábado (19) que vai sentir saudades do Verdão.O atacante fez uma postagem com uma foto sua e ainda apontou que 'falta pouco' para sua despedida como jogador do Alviverde.
Ovacionado pela torcida desde o gol contra o Flamengo que rendeu o bi consecutivo da Copa Libertadores, 'Deyvinho' ainda tinha esperanças de continuar no clube.
Entretanto, o próprio técnico Abel Ferreira deu a entender que a permanência seria improvável. O camisa 16 começou apenas uma partida como titular nesta temporada e quase sempre é preterido por Rafael Navarro, que chegou neste ano vindo do Botafogo, na hora de entrar nas partidas.
Além disso, o clube fala abertamente na necessidade de contratar um centroavante, mostrando não estar satisfeito com o futebol de Deyverson.
Contratado pelo Palmeiras em 2017, Deyverson chegou a ser emprestado ao Getafe e Alavés nesse período. Com a camisa alviverde, o centroavante soma 143 partidas e 30 gols. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Crédito: DeyversondurantetreinodoPalmeirasnaAcademiadeFutebol(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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