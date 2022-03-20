Próximo de deixar o Palmeiras, Deyverson diz que vai saudades: 'falta pouco'

Com o contrato acabando no final de junho e já comunicado pela diretoria do Palmeiras de que o vínculo não será renovado, o atacante Deyverson anunciou em suas redes sociais neste sábado (19) que vai sentir saudades do Verdão.O atacante fez uma postagem com uma foto sua e ainda apontou que 'falta pouco' para sua despedida como jogador do Alviverde.

Ovacionado pela torcida desde o gol contra o Flamengo que rendeu o bi consecutivo da Copa Libertadores, 'Deyvinho' ainda tinha esperanças de continuar no clube.

Entretanto, o próprio técnico Abel Ferreira deu a entender que a permanência seria improvável. O camisa 16 começou apenas uma partida como titular nesta temporada e quase sempre é preterido por Rafael Navarro, que chegou neste ano vindo do Botafogo, na hora de entrar nas partidas.

Além disso, o clube fala abertamente na necessidade de contratar um centroavante, mostrando não estar satisfeito com o futebol de Deyverson.

Contratado pelo Palmeiras em 2017, Deyverson chegou a ser emprestado ao Getafe e Alavés nesse período. Com a camisa alviverde, o centroavante soma 143 partidas e 30 gols. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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