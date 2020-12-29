Próximo ao ano novo, Palmeiras fará sua partida mais tardia desde 1998

Crédito: Cesar Greco/Divulgação Palmeiras

O Palmeiras, no dia 30 de dezembro, entrará em campo buscando comemorar a classificação para a final da Copa do Brasil algumas horas antes de celebrar a chegada do ‘ano novo’. Sendo assim, o clube disputará sua partida mais tardia desde 1998.

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Há exatos 22 anos, no dia 29 de dezembro, o Verdão jogou contra o Cruzeiro, na final da Copa Mercosul. O Alviverde chegou à partida confiante após derrotar a Raposa por 3 a 1 no primeiro confronto, com gols de Cléber, Oséas e Paulo Nunes, e sagrou-se campeão da competição ao bater a equipe mineira por 1 a 0.>> Confira a classificação do Brasileirão 2020

Para o embate, o técnico Luiz Felipe Scolari escalou o maior campeão nacional da seguinte maneira: Velloso, Arce, Júnior Baiano, Cléber (Tiago Silva) e Júnior; Roque Júnior, Rogério, Zinho e Alex (Pedrinho); Paulo Nunes e Oséas (Magrão).

A partida da próxima quarta-feira, porém, não é a mais tardia da história do clube, que já entrou em campo no último dia do ano nas vitórias contra o Sírio/SP, pelo Campeonato Paulista de 1922, e contra o Jabaquara/SP, pelo Paulistão de 1950.