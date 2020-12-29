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futebol

Próximo ao ano novo, Palmeiras fará sua partida mais tardia desde 1998

Verdão jogou, há 22 anos, no dia 29 de dezembro, mas em 2020 entrará em campo no dia 30 deste mês
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LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 08:00

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Divulgação Palmeiras
O Palmeiras, no dia 30 de dezembro, entrará em campo buscando comemorar a classificação para a final da Copa do Brasil algumas horas antes de celebrar a chegada do ‘ano novo’. Sendo assim, o clube disputará sua partida mais tardia desde 1998.
>> Retrospectiva: os 20 momentos mais marcantes do Palmeiras na década
Há exatos 22 anos, no dia 29 de dezembro, o Verdão jogou contra o Cruzeiro, na final da Copa Mercosul. O Alviverde chegou à partida confiante após derrotar a Raposa por 3 a 1 no primeiro confronto, com gols de Cléber, Oséas e Paulo Nunes, e sagrou-se campeão da competição ao bater a equipe mineira por 1 a 0.>> Confira a classificação do Brasileirão 2020
Para o embate, o técnico Luiz Felipe Scolari escalou o maior campeão nacional da seguinte maneira: Velloso, Arce, Júnior Baiano, Cléber (Tiago Silva) e Júnior; Roque Júnior, Rogério, Zinho e Alex (Pedrinho); Paulo Nunes e Oséas (Magrão).
A partida da próxima quarta-feira, porém, não é a mais tardia da história do clube, que já entrou em campo no último dia do ano nas vitórias contra o Sírio/SP, pelo Campeonato Paulista de 1922, e contra o Jabaquara/SP, pelo Paulistão de 1950.
O Palmeiras disputa uma vaga na final da Copa do Brasil contra o América-MG, na próxima quarta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Independência, em Minas Gerais.

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