Próximo adversário do Botafogo, o CRB é o melhor visitante da Série B

Crédito: Francisco Cedrim / Ascom CRB

Na sexta-feira, o Botafogo enfrenta o CRB, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 29º rodada da Série B. O jogo marca o confronto entre o melhor mandante e o melhor visitante na competição. O Alvinegro contará com o apoio de seu torcedor no estádio para levar o time a voltar ao caminho das vitórias.> Botafogo abre venda de ingressos e muda o protocolo para a partida contra o CRB

A partida tem tudo para ser disputada já que o Botafogo, melhor mandante, vai jogar em casa contra o CRB, melhor visitante. Fora de casa, o CRB possui 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas na Série B. Nessas 14 partidas como visitante, a equipe marcou 20 gols e sofreu 16.

O confronto é muito importante para ambos os clubes já que as duas equipes se encontram na briga pelo acesso. O Botafogo é o atual terceiro colocado da tabela da Série B, com 48 pontos, enquanto o CRB é o quinto colocado, com a mesma pontuação. O Alvinegro está na frente por possuir uma vitória a mais.

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