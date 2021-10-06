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futebol

Próximo adversário do Botafogo, o CRB é o melhor visitante da Série B

Em casa, o Alvinegro vai enfrentar o melhor visitante em um confronto direto pelo acesso à Série A do Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 06:00

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 06:00

Crédito: Francisco Cedrim / Ascom CRB
Na sexta-feira, o Botafogo enfrenta o CRB, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 29º rodada da Série B. O jogo marca o confronto entre o melhor mandante e o melhor visitante na competição. O Alvinegro contará com o apoio de seu torcedor no estádio para levar o time a voltar ao caminho das vitórias.> Botafogo abre venda de ingressos e muda o protocolo para a partida contra o CRB
A partida tem tudo para ser disputada já que o Botafogo, melhor mandante, vai jogar em casa contra o CRB, melhor visitante. Fora de casa, o CRB possui 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas na Série B. Nessas 14 partidas como visitante, a equipe marcou 20 gols e sofreu 16.
O confronto é muito importante para ambos os clubes já que as duas equipes se encontram na briga pelo acesso. O Botafogo é o atual terceiro colocado da tabela da Série B, com 48 pontos, enquanto o CRB é o quinto colocado, com a mesma pontuação. O Alvinegro está na frente por possuir uma vitória a mais.
> Em carta aberta, Enderson Moreira pede apoio da torcida do Botafogo na reta final da Série B: ‘É hora de unir'
O Botafogo terá o retorno de dois jogadores importantes para a partida. O zagueiro Kanu volta à equipe após cumprir suspensão na última rodada. O atacante Ronald também é novidade no time, pois volta a ser relacionado após ficar três meses fora por conta da lesão no tornozelo.

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