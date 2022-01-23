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Provocação, invasão e apoio: clima de São Paulo e Palmeiras na Copinha termina mal em Barueri; assista

Torcida do Tricolor fez festa nas arquibancadas, mas invasão de torcedor com faca colocou uma 'mancha' no clima. Mesmo com derrota, torcedores aplaudiram o time de Alex...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2022 às 21:27

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 21:27

A vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, por 1 a 0, na Arena Barueri, pela semifinal da Copinha, teve de tudo fora do campo. Com torcida apenas do Tricolor, o que se viu foi uma bonita festa na arquibancada, mas que foi 'manchada' pela invasão de torcedores, um deles portando uma faca. Antes da partida, a pressão a favor do São Paulo era muito grande. Logo na entrada dos jogadores do Palmeiras para o aquecimento, a torcida vaiou os palmeirenses. Ainda aconteceram provocações, como gritos de 'Não tem Copinha, não tem Mundial', cântico já repetido por diversas torcidas que enfrentam o Alviverde. No entanto, os pouco mais de 11 mil torcedores presentes no estádio levaram um balde de água fria logo com quatro minutos, com o gol de Giovani, após falha na saída de bola. Porém, nada que impedisse a cantoria dos são-paulinos, chegaram até mesmo a cantar mais alto. O apoio não foi o suficiente para o empate do São Paulo, que até pressionou, mas não conseguiu marcar. Um fato lamentável ainda aconteceu. Nos acréscimos, um torcedor entrou com uma espécie de faca e foi para cima dos jogadores do Palmeiras. O ato rendeu confusão. Após o fim da partida, apoio não faltou aos garotos, que saíram aplaudidos de campo.
Crédito: TorcidadoSãoPauloviveufortesemoçõesnaArenaBarueri(Foto:GabrielSantos

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