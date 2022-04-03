  • Provocação ao Vasco com Cano, 'Abelão' e homenagem a Ganso: Fluminense celebra título no vestiário
Provocação ao Vasco com Cano, 'Abelão' e homenagem a Ganso: Fluminense celebra título no vestiário

Fred publicou vídeos da festa do elenco no vestiário após a conquista do Carioca; elenco cantou músicas da torcida em homenagem a Cano e Ganso...
LanceNet

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 14:53

O último sábado foi marcado pela festa tricolor. Ao vencer o Flamengo na final do Carioca, pelo placar agregado por 3 a 1, o Fluminense levantou a taça do estadual. Após os 90 minutos, os jogadores, funcionários e dirigentes do clube comemoraram a conquista no vestiário. Conhecido como o "Rei dos Stories", Fred utilizou sua rede social para registrar a festa. Com direito a provocações ao Vasco e Arrascaeta, do Flamengo, e homenagens ao camisa 9, Cano e Ganso, o Time de Guerreiros celebrou o título em grande estilo. No Instagram de Fred, o ídolo aparece cantando músicas tradicionais da torcida do Flu junto com os companheiros. Em seguida, o homenageou Cano da mesma forma que a arquibancada, afirmando que o artilheiro é tricolor e não mais do Vasco, seu ex-clube. O camisa 14 entrou na brincadeira e cantou junto. Abel também foi celebrado quando chegou no vestiário. Em outro vídeo da sequência, Felipe Melo aparece imitando um cachorro e fazendo o tradicional "ruf ruf".
Ganso foi outro a ser homenageado pelo elenco, que provocou o meia do arquirrival, Arrascaeta, com mais uma música produzida por tricolores. Por fim, os jogadores também exaltaram os Moleques de Xerém que atuam no profissional. Agora, o Fluminense vira a chave para receber o Oriente Petrolero-BOL no Maracanã, às 19h15, nesta quarta-feira. A partida é válida pela estreia na fase de grupos da Copa Sul-Americana.
Crédito: Fluminense comemorou o título estadual sobre o Flamengo no vestiário (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

