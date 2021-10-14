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Provável titular no domingo, Jandrei completa um ano sem jogar nesta quinta

Com a suspensão de João Paulo pelo terceiro cartão amarelo, o goleiro Jandrei deve fazer sua estreia no Santos diante do Sport. Ele não joga uma partida oficial há um ano...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 18:14

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 18:14

Crédito: Ivan Storti/Santos
Provável titular do Santos na partida do próximo domingo diante do Sport, em Recife, o goleiro Jandrei completa um ano sem jogar nesta quinta-feira. Sua última partida foi defendendo a camisa do Athletico-PR na derrota para o Corinthians por 1 a 0 dia 14 de outubro de 2020, na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Na ocasião, o Corinthians abriu o placar nos acréscimos com um gol por entre as pernas de Jandrei.João Paulo tomou o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão contra o Sport. Jandrei foi contratado no final de agosto e tem contrato válido até o final do Campeonato Paulista de 2022. O Peixe trouxe o arqueiro com contrato mais curto já que não tem previsão para o retorno de John, que se recupera de uma cirurgia depois de uma lesão meniscal no joelho.
Natural de Itaqui, no Rio Grande do Sul, Jandrei atuou pela base do Internacional, mas começou a carreira no Novo Hamburgo. Após uma passagem pelo Atlético Tubarão, o goleiro chegou na Chapecoense em 2017, onde foi destaque e chamou a atenção do Genoa. Após ser contratado pelo clube italiano em 2019, o jogador foi emprestado para o Athletico-PR em 2020.Ao todo na carreira, o goleiro de 1,83m, disputou 80 jogos e fez 223 defesas, com 69% bolas defendidas e duas defesas de pênaltis. Uma das grandes características de Jandrei é o jogo com os pés.
A partida contra o Sport acontece no próximo domingo (17), às 20h30min, na Ilha do Retiro pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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