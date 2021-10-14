Provável titular no domingo, Jandrei completa um ano sem jogar nesta quinta

Provável titular do Santos na partida do próximo domingo diante do Sport, em Recife, o goleiro Jandrei completa um ano sem jogar nesta quinta-feira. Sua última partida foi defendendo a camisa do Athletico-PR na derrota para o Corinthians por 1 a 0 dia 14 de outubro de 2020, na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Na ocasião, o Corinthians abriu o placar nos acréscimos com um gol por entre as pernas de Jandrei.João Paulo tomou o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão contra o Sport. Jandrei foi contratado no final de agosto e tem contrato válido até o final do Campeonato Paulista de 2022. O Peixe trouxe o arqueiro com contrato mais curto já que não tem previsão para o retorno de John, que se recupera de uma cirurgia depois de uma lesão meniscal no joelho.