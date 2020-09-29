Provável titular, Michel Macedo mostra bons números no ataque

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

O Corinthians terá uma mudança na equipe titular para a partida contra o Atlético-GO. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral-direito Fagner dará lugar provavelmente a Michel Macedo, substituto natural do camisa 23.

Nesse ano, ele jogou sete partidas pelo alvinegro de Parque São Jorge, sendo quatro no Campeonato Brasileiro. No Brasileirão deste ano, o jogador acertou 56% dos lançamentos que fez, além de acertar 82% dos passes no campoadversário, que faz do time alvinegro com maior poder ofensivo, segundo o Sofascore.