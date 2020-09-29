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futebol

Provável titular, Michel Macedo mostra bons números no ataque

Lateral-direito acertou mais da metade dos cruzamentos realizados e mais de 80% nos passes ofensivos. Com Fagner suspenso, jogador deve jogar contra o Atlético-GO...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 16:13

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 16:13
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
O Corinthians terá uma mudança na equipe titular para a partida contra o Atlético-GO. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral-direito Fagner dará lugar provavelmente a Michel Macedo, substituto natural do camisa 23.
Nesse ano, ele jogou sete partidas pelo alvinegro de Parque São Jorge, sendo quatro no Campeonato Brasileiro. No Brasileirão deste ano, o jogador acertou 56% dos lançamentos que fez, além de acertar 82% dos passes no campoadversário, que faz do time alvinegro com maior poder ofensivo, segundo o Sofascore.
Ainda de acordo com o site de estatísticas, Michel Macedo ganhou 59% de disputas de bolas e 63% de duelos aéreos nas partidas que disputou. Reserva imediato de Fagner, o lateral tem 27 partidas disputadas pelo Timão. Caso seja escalado, ele comemorará 250 jogos na carreira.

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