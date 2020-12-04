Protocolos de segurança, confirmação de data e segurança online: Marcelo Teixeira fala sobre eleição do Santos

Crédito: Flickr Santos

O presidente do Conselho Deliberativo do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou a realização do pleito eleitoral para presidência do Peixe no próximo triênio no dia 12 de dezembro, mesmo com o rebaixamento da Baixada Santista e Grande São Paulo para a fase amarela do plano estadual de restrições relacionados a pandemia do novo coronavírus.

- A fase amarela tanto em Santos, quanto em São Paulo, não há nenhum tipo de problema em sentido de realizar um evento dentro das exigências e normas estipuladas as autoridades sanitárias e governamentais. O Santo FC, através do Conselho Deliberativo, adotará todas as medidas necessárias para que o associado possa comparecer na Vila Belmiro e Federação Paulista de Futebol. Portanto, não ha nenhum risco quando a realização do evento de forma presencial - disse Marcelo em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (04).

Além da votação presencial, a novidade será a adição do voto online ao processo, no qual Teixeira, garante a lisura após testes realizados junto a empresa que promoverá a votação e a de auditoria, mesmo após alegações de inconsistências no cadastro de sócios, por parte do Comitê de Gestão santista.

- A comissão de secretaria está fazendo um trabalho de mais de um ano. Tínhamos problemas muito sérios e graves no sistema e procedimentos internos, então a comissão da secretaria está trabalhando junto com a secretaria do Santos para corrigir esses problemas. Cabe destacar que o Conselho Deliberativo fiscaliza as ações que o Comitê de Gestão executa. Nós fiscalizamos e orientamos o procedimento a fazer, tanto que o próprio Conselho decidiu contratar uma empresa de auditoria que desenvolveu uma série de trabalhos de pesquisas junto a Secretaria Social do Santos - disse o presidente do Conselho Deliberativo do Peixe.

-Ontem tivemos um exercício prático envolvendo essas inconsistências, que continuam sendo analisadas e averiguadas. Na prática, a Secretaria Social do Santos está mantendo um pente fino, em contato com os associados - acrescentou.Protocolos de segurança

Para atender os associados que votarem presencialmente na Vila Belmiro, foi montado um esquema de disposição de urnas diferente do que geralmente é feito, com parte instaladas no Ginásio Athiê Jorge Cury, quadra de futebol de salão instalada na Vila Belmiro, e outra no Salão de Mármore, com entradas distintas, restrição no número de mesários e fiscais e uso obrigatório de máscaras.

Marcelo Teixeira também garantiu o pedido de reforço policial para evitar concentrações e aglomerações na parte externa da Vila Belmiro.

- Não depende da estrutura e organização do Santos futebol Clube. Temos o apoio tanto da prefeitura, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, todas as autoridades foram acionadas para que tenhamos uma ordem de distanciamento também fora do estádio. É uma preocupação da Mesa do Conselho, para que isso não aconteça, tanto que a gente aproveita essa oportunidade para conscientizar as chapas. Outrora tínhamos encontros bares, quase uma festa da democracia, que será impossível, inviável, estar reunindo pessoas no entorno sem nenhum tipo de finalidade além do exercício do voto - externou o presidente do Conselho.

Voto em São Paulo

Apenas 128 sócios se cadastraram para votar na sede da Federação Paulista de Futebol, em São Paulo. Marcelo Teixeira confessou que, até por questões financeiras, cogitou cancelar o pleito na capital paulista, mas manteve, de forma reduzida, em respeito aos sócios paulistanos.

- A intenção inicialmente era cancelar a sede da Federação Paulista de Futebol, até pelos gastos e o número muito reduzido, já que muitos optaram pelo voto virtual. Os que fazem questão de virem a Santos votar na Vila, também. Mas pensamos melhor e Secretaria e o Conselho apresentou dados para prestigiar esses associados que optaram pelo voto presencial em São Paulo - comentou Teixeira.

Apuração

A perspectiva de recebimento dos resultados do voto online é de poucos minutos após o fim da votação, previsto para às 18h. Marcelo também é otimista para que o processo de apuração presencial seja rápido e o novo presidente santista seja anunciado cerca de uma hora após o fechamento das urnas.

- A apuração vai ser normal, como sempre fizemos através das cédulas. As pessoas envolvidas são de confiança total do Conselho Deliberativo. Para termos ideia, na última assembleia cerca de 110 associados e associadas fizeram e o mesmo processo de apuração e não demorou mais do que 30 minutos - pontuou Marcelo Teixeira.