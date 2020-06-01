Protocolo do Vasco revela que isolamento social segue necessário; estudo citado gerou polêmica

Crédito: Fabiano Lunz/Futebol CRVG

A reapresentação do Vasco para avaliações físicas, marcada para esta segunda-feira, será cercada de cuidados em São Januário. Um rigoroso protocolo em meio à pandemia de COVID-19. Mas estes mesmos muitos detalhes e a polêmica em torno de um estudo no qual o clube se inspira revelam que a população deve seguir preocupada e evitando aglomerações.

Os jogadores vão chegar a São Januário em horários pré-determinados, em períodos intervalados, vão estacionar seus respectivos carros em locais pré-estabelecidos e vão seguir um roteiro, no clube, planejado para que seja evitado contato. Todo cuidado é pouco.

Desde o início da crise sanitária mundial, as discussões entre órgãos atentos ao controle da curva de casos e as instituições focadas nas atividades econômicas têm sido ásperas. No futebol do Estado do Rio não têm sido diferente. Vasco e Flamengo são os clubes grandes mais apressados para o retorno possível. Por outro lado, até o Conselho Regional de Medicina (Cremerj) entrou no circuito.

Como se fosse pouco, o combate às notícias falsas se faz necessário também neste momento. Durante o vídeo divulgado no último domingo, no qual explica os procedimentos adotados e justifica a retomada de atividades presenciais, o Vasco cita um estudo americano: 63% das pessoas internadas em hospitais por contaminação de COVID-19 estavam em casa.

O estudo é verdadeiro, e diz respeito às contaminações no Estado de Nova York (EUA). A polêmica em torno desta pesquisa se deu no início do mês de maio, quando o governador da principal cidade estadunidense, Andrew Cuomo, usou de uma entrevista coletiva para falar de tais dados.

O problema é que as informações foram tiradas de contexto. Tanto no lado de cima do continente quanto no Brasil, o vídeo de Cuomo foi cortado e divulgado com textos que levam a crer que o isolamento social não se faz mais necessário. À época, esta pauta foi alvo de agências de checagem de dados.

Até o último domingo, 31 de maio, já foram mais de 5,9 milhões de casos confirmados do novo coronavírus em todo o mundo, sendo cerca de 370 mil mortes e, aproximadamente, 2,6 milhões de recuperados. O Brasil já passou de 500 mil casos e 29 mil mortes.