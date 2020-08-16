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futebol

Protestos e sal grosso marcam o pré-jogo de Santos x Athletico-PR

Torcedores apelaram para superstição antes do jogo na Vila Belmiro...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 19:33

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 19:33

Crédito: Thiago Lanes
O elenco do Santos chegou ao confronto diante do Atlhetico-PR, neste domingo (16), às 19h45, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, sob forte pressão da torcida para reverter a má fase.
Próximo a uma das entradas do estádio, torcedores escreveram no chão a inscrição “Sai zica” utilizando sal grosso. Próximo ao horário de chegada do ônibus que trazia a delegação santista, um grupo de torcedores protestaram contra a série de resultados adversos, cobrando a conquista dos três pontos pelo Peixe, contra o Furacão, e também a aparição do presidente José Carlos Peres, alvo de diversos processos por parte da diretoria há cerca de um mês.
A última vitória do Alvinegro Praiano aconteceu no dia 10 de março, diante do Delfin (EQU), pela segunda rodada do grupo G da Copa Libertadores da América, na Vila Belmiro. Desde então, foram seis jogos (um pré-quarentena e cinco pós), com dois empates e quatro derrotas, uma delas, por 3 a 1 para a Ponte Preta, no estádio Urbano Caldeira, no dia 30 de julho, culminou na eliminação santista nas quartas de final do Campeonato Paulista, e consequentemente na demissão do técnico Jesualdo Ferreira e do superintendente de futebol William Thomas, que por não concordar com a decisão, solicitou o seu desligamento.

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