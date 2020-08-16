Protestos e sal grosso marcam o pré-jogo de Santos x Athletico-PR

Crédito: Thiago Lanes

O elenco do Santos chegou ao confronto diante do Atlhetico-PR, neste domingo (16), às 19h45, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, sob forte pressão da torcida para reverter a má fase.

Próximo a uma das entradas do estádio, torcedores escreveram no chão a inscrição “Sai zica” utilizando sal grosso. Próximo ao horário de chegada do ônibus que trazia a delegação santista, um grupo de torcedores protestaram contra a série de resultados adversos, cobrando a conquista dos três pontos pelo Peixe, contra o Furacão, e também a aparição do presidente José Carlos Peres, alvo de diversos processos por parte da diretoria há cerca de um mês.