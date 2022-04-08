Protestos de torcedores do Flamengo em frente ao Ninho geram tensão na chegada de jogadores

A manhã desta sexta-feira (7) foi marcada por protestos em frente ao Ninho do Urubu, antes do treino do Flamengo desta sexta-feira, o último antes do time embarcar para Goiânia e estrear no Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-GO. Carro de jogadores foram cercados por membros de torcidas organizadas do clube.

Os torcedores se concentraram em frente à entrada principal do CT à espera dos jogadores Crédito: Divulgação

Gabigol e Thiago Maia receberam fortes cobranças, sendo que os seus veículos foram alvos de tapas e socos, por exemplo. O Flamengo pediu reforço no policiamento em meio ao clima tenso, em que Marcos Braz foi um dos principais cobrados: "Ô Marcos Braz, vai se f…, o Flamengo não precisa de você", gritaram algumas pessoas.

Bastante cobrado, Gabigol chegou a sair do carro, assim que passou pela porta do CT, e conversou com um grupo de torcedores organizados, antes de entrar nas dependências do clube para iniciar as atividades previstas para esta manhã.

Principais alvos da torcida, Diego Alves, Diego e Arão tiveram os rostos colocados em caixões de papel em protesto Crédito: Divulgação