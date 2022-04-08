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Crise

Protestos de torcedores do Flamengo em frente ao Ninho geram tensão na chegada de jogadores

Torcedores organizados foram cobrar empenho de jogadores do clube; carros como o de Gabigol e Thiago Maia receberam tapas e socos na manhã desta sexta (8)

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 10:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 10:27
A manhã desta sexta-feira (7) foi marcada por protestos em frente ao Ninho do Urubu, antes do treino do Flamengo desta sexta-feira, o último antes do time embarcar para Goiânia e estrear no Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-GO. Carro de jogadores foram cercados por membros de torcidas organizadas do clube.
Flamengo
Os torcedores se concentraram em frente à entrada principal do CT à espera dos jogadores Crédito: Divulgação
Gabigol e Thiago Maia receberam fortes cobranças, sendo que os seus veículos foram alvos de tapas e socos, por exemplo. O Flamengo pediu reforço no policiamento em meio ao clima tenso, em que Marcos Braz foi um dos principais cobrados: "Ô Marcos Braz, vai se f…, o Flamengo não precisa de você", gritaram algumas pessoas.
Bastante cobrado, Gabigol chegou a sair do carro, assim que passou pela porta do CT, e conversou com um grupo de torcedores organizados, antes de entrar nas dependências do clube para iniciar as atividades previstas para esta manhã.
Flamengo
Principais alvos da torcida, Diego Alves, Diego e Arão tiveram os rostos colocados em caixões de papel em protesto Crédito: Divulgação
O cancelamento da conversa que haveria, na última quinta-feira, entre líderes do elenco e membros de TO's irritou e motivou os protestos da Torcida Jovem Fla e da Raça Rubro-Negra, ocorridos nesta manhã.

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