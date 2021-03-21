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Protagonista na decisão do Brasileiro sub-18, Ravena, do Fluminense, se emociona com conquista: 'Primeiro título da minha vida'

Goleira de 16 anos agarrou quatro cobranças nas penalidades e garantiu triunfo do Tricolor em cima do Internacional...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 13:38

LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2021 às 13:38
Crédito: Goleira de 16 anos foi decisiva na conquista do Brasileirão sub-18 feminino. Thais Magalhães/CBF
Na noite deste sábado, o Fluminense conquistou o Brasileirão sub-18 feminino pela primeira vez em sua história. Em decisão contra o Internacional, as Guerreiras do Tricolor venceram o primeiro jogo por 2 a 1, no entanto, foram superadas em Porto Alegre por 4 a 1, de virada. Porém, como o regulamento previa decisão por pênaltis em caso de vitórias das duas equipes na final - independente do placar -, a goleira Ravena aproveitou a chance para se destacar. Assim, aos 16 anos, a jogadora agarrou quatro cobranças e foi protagonista no triunfo por 7 a 6 nas penalidades.
> Veja a classificação do Campeonato Carioca masculino Em entrevista ao término da partida, a jovem atleta falou sobre a felicidade de ter contribuído com a conquista após as quatro defesas. Além disso, Ravena se emocionou ao dizer que foi seu primeiro título na breve carreira como jogadora de futebol.
- Estou muito feliz com essa vitória, foi meu primeiro título com a camisa do Fluminense, meu primeiro título na vida. Muito feliz com os quatro pênaltis defendidos, pude ajudar a passar confiança para equipe na vitória. TRAJETÓRIA ATÉ O TÍTULO
Na primeira fase da competição, o Fluminense ficou em 2º lugar do Grupo B, com 12 pontos - quatro vitórias e duas derrotas em seis jogos -, atrás apenas do São Paulo. Na fase seguinte, também terminou em 2º lugar, desta vez do Grupo H: foram duas vitórias e uma derrota, somando seis pontos ao todo.
Na semifinal, as Guerreiras do Tricolor enfrentaram o Santos e decidiram sua ida para a final no jogo de volta. Enquanto a primeira partida terminou empatada em 1 a 1, nas Laranjeiras, na Vila Belmiro o Fluminense venceu por 5 a 1 e avançou até a decisão.
No primeiro duelo contra o Internacional, Sabrina e Lara marcaram e garantiram a vitória do time carioca por 2 a 1. Já na volta, o único gol do Fluminense foi marcado por Luany e, nos pênalti, Ravena brilhou.

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