Próspera quebra invencibilidade da Chape e sai da lanterna no Catarinense

Nesta quarta-feira (2), o Próspera quebrou os prognósticos e venceu a Chapecoense com autoridade, por 2 a 0, em partida válida pelo Campeonato Catarinense. Os gols saíram na segunda etapa com Vitor Becker, contra, e Ramon.
Com o resultado, a equipe deixou a lanterna da competição e conquistou seus três primeiros pontos, ocupando a sétima colocação. Sua próxima partida acontece no sábado (5), contra o Avaí, às 16h30 (horário de Brasília). Em terceiro, com nove pontos, a Chape conheceu a sua primeira derrota e agora tenta se recuperar no mesmo dia diante o Brusque, às 19h.CHAPE DOMINA, MAS PRÓSPERA ASSUSTA!Mesmo atuando fora de casa, a Chapecoense começou melhor a partida. Aos nove minutos, Busanello cruzou e Perotti quase abriu o placar. Mais tarde, Foguinho colocou na área, Marcelo Santos desviou e levou perigo.
Em seguida, em novo ataque, Busanello fez novo levantamento, Vitor Becker cabeceou da marca do pênalti e Igor Campos defendeu em cima da linha. A resposta do Próspera aconteceu somente aos 33, em jogada individual de Gabriel Henrique, que parou em João Paulo.
O Verdão do Oeste voltou ao ataque e quase marcou com Maranhão, mas quem assustou foi Pedrinho, em arremate no travessão, quase marcando para os mandantes. A última boa oportunidade surgiu com Perotti, que recebeu, dominou, girou e bateu com estilo para intervenção de Igor Campos.
ABRIU O PLACAR!Na volta do intervalo, os donos da casa estiveram melhores e quase abriram o placar com Gabriel Henrique, em ótima defesa de João Paulo.
Aos oito minutos, Bressa cruzou, Ramon finalizou para nova intervenção de João Paulo. No rebote, Marcelo Santos tenta tirar, mas acerta o seu companheiro Vitor Becker e a bola foi para as redes, gol contra abrindo o placar para o Próspera.
Logo depois, a Chape tomou as ações ofensivas, tendo mais presença na área, mas sem conseguir grandes oportunidades. Aos 31', o Próspera quase abriu vantagem no placar. Kendy desviou na primeira trave e acerta Frazan em cima da linha antes de sair para escanteio. No finalzinho, Ramon garantiu a vitória para os mandantes.FICHA TÉCNICA DA PARTIDAPRÓSPERA X CHAPECOENSE
Local: Estádio Aníbal Costa, em Tubarão-SCData/horário: 02/02/2021 - 16h (de Brasília)Público: 102 torcedoresRenda: R$ 1.500,00Árbitro: Franciel dos Santos MartinsAssistente 1: Alex dos SantosAssistente 2: Clovis HerdtCartões amarelos: Foguinho, Kendy, Beto, Lucas Bessa, Rafael Fávero (Próspera), João Paulo, Guedes, Marcelo Santos, Ryan (Chapecoense)Cartões vermelhos:
GOLS: Vitor Becker (contra) (8'/2T) (1-0), Ramon (42'/2T) (2-0)
PRÓSPERA (Técnico: Emerson Cris) Igor Campos; Alisson (Thainan 9'/2T), Matheus Ernandes, Gullithi e Foguinho (Rafael Fávero 19'/2T); Beto (Hiroshi 33'/2T), Lucas Bessa (Camacho 33'/2T) e Kendy; Pedrinho (Marcelinho 9'/2T), Gabriel Henrique e Ramon.
CHAPECOENSE (Técnico: Felipe Conceição) João Paulo; Pablo, Vitor Becker, Frazan e Busanello; Marcelo Santos (Marcelo Freitas 43'/2T), Guedes (Ryan 14'/2T) e Sousa (Arthur 33'/2T); Foguinho (Paulinho 14'/2T), Maranhão (Rodrigo Silva 33'/2T) e Perotti.