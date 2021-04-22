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futebol

Proposta por Soteldo agrada, e Santos negocia liberação com o Huachipato

Toronto FC, do Canadá, ofereceu US$ 6 milhões (cerca de R$ 33 milhões) por 75% dos direitos do atacante venezuelano. Peixe conversa com o time chileno, dono de 50%...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 12:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 12:08
Crédito: Divulgação/Santos FC
O Santos recebeu há dois dias uma proposta de US$ 6 milhões (cerca de R$ 33 milhões) do Toronto FC, do Canadá, por 75% do meia-atacante Soteldo. A informação foi publicada inicialmente pela Tribuna, de Santos.
O LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE apurou que a diretoria do Peixe vê com bons olhos a negociação e aguarda um acordo com o Huachipato para conseguir concluir a transferência. O clube chileno é dono de 50% dos direitos econômicos do jogador e cobra o Santos na Fifa pelo não pagamento dos outros 50%, comprados pelo Peixe em 2019.>>Confira a classificação do Paulista e simule os resultados
O Santos tenta um acordo com o Huachipato desde o início da gestão de Andres Rueda, mas tinha dificuldade de conversar com o clube chileno. Os dirigentes estavam irritados com a postura do Peixe durante a gestão de José Carlos Peres.
- Está demorando mais do que a gente gostaria - afirmou o presidente Andres Rueda, em entrevista coletiva na semana passada.Com a chegada da proposta do Toronto FC, as conversas entre Santos e Huachipato melhoraram e os dois clubes negociam desde terça-feira em cima dos valores oferecidos pelo clube Canadense. Santos, Toronto e Huachipato precisam chegar a um acordo sobre os valores e modo de repasse para que a negociação seja concretizada. A dívida do Santos com Soteldo hoje está na casa dos US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 24,7).
A venda de Soteldo ao Toronto FC, que disputa a Major League Soccer, colocaria um ponto final no transferban da Fifa, que impede o Santos de registrar jogadores desde outubro do ano passado.

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