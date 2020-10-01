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Promoção em mês do Dia das Crianças é feita para se associar ao Sport

Novos integrantes da categoria Sócio Juvenil terão preço especial para emissão da carteirinha e condições especiais de pagamento da anuidade...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 15:48

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 15:48

Crédito: Divulgação/Sport
Tendo confessa necessidade de angariar novas receitas diante de sua situação financeira complexa, o Sport pretende capitalizar o mês em que se comemora o Dia das Crianças no próximo dia 12 de outubro para atrair o público mais jovem de fãs do Leão.
Isso porque o clube divulgou em suas redes sociais condições exclusivas para a aderência de mais pessoas ao modelo de sócio chamado de Juvenil.
Pelo valor de R$ 100, a criança que irá se inscrever não apenas já terá direito ao recebimento da carteirinha como será privilegiado em relação ao pagamento da anuidade, podendo ser feita a quitação da mesma em até 10 vezes sem juros.
Segundo estatísticas divulgadas pelo próprio clube da Praça da Bandeira no ambiente virtual relacionado aos sócios-torcedores, atualmente o clube conta com 25.228 adesões.

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