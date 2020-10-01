Promoção em mês do Dia das Crianças é feita para se associar ao Sport

Crédito: Divulgação/Sport

Tendo confessa necessidade de angariar novas receitas diante de sua situação financeira complexa, o Sport pretende capitalizar o mês em que se comemora o Dia das Crianças no próximo dia 12 de outubro para atrair o público mais jovem de fãs do Leão.

Isso porque o clube divulgou em suas redes sociais condições exclusivas para a aderência de mais pessoas ao modelo de sócio chamado de Juvenil.

Pelo valor de R$ 100, a criança que irá se inscrever não apenas já terá direito ao recebimento da carteirinha como será privilegiado em relação ao pagamento da anuidade, podendo ser feita a quitação da mesma em até 10 vezes sem juros.