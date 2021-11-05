Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Promoção: Botafogo coloca ingressos a partir de R$ 10 para partida contra o Operário; veja preços
futebol

Promoção: Botafogo coloca ingressos a partir de R$ 10 para partida contra o Operário; veja preços

Diretoria conta com a presença da torcida em jogo da Série B do Brasileirão e volta a colocar setor com preços populares; capacidade no Nilton Santos vai para quase 30 mil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2021 às 17:15

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 17:15

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Com o acesso batendo à porta, a diretoria do Botafogo quer contar com a torcida em um momento decisivo da temporada. Os ingressos para a partida contra o Operário, no dia 16, uma segunda-feira, já estão à venda - e com novidades: os preços da entrada estão a partir de R$ 10.+ Enderson ‘vira um turno’ no Botafogo: com 73%, time estaria na cola do Vasco só pelos pontos com o treinador
Além disto, a capacidade de ingressos disponíveis para o Estádio Nilton Santos saiu de 9,999 - número na vitória contra o Confiança - para 29.990. A carga é justamente pensando em um grande público no local no que promete ser o jogo para garantir o acesso à Série A.
De praxe, apenas torcedores com o esquema vacinal completo poderão entrar no estádio no dia do jogo. Aqueles que ainda não receberam as doses suficientes para tal terão que realizar um exame antígeno até 48 horas do jogo para permitir a entrada.
Acima de 60 anos:- 14 dias após a 3ª dose da vacina (Vacinados até o dia 01/11/2021)- 2 doses da vacina + teste antígeno negativo realizado em até 48 horas antes do evento
De 12 e 59 anos:- 14 dias após a dose única da vacina (Vacinados até o dia 01/11/2021)- 14 dias após as 2 doses da vacina (Vacinados até o dia 01/11/2021)- 1 dose da vacina + teste antígeno negativo realizado em até 48 horas antes do evento
Menores de 12 anos com:- Teste antígeno negativo realizado em até 48 horas antes do evento+ Placa, família presente e boa atuação: Kanu tem noite para ser lembrada no 100º jogo pelo Botafogo
Não haverá vendas em pontos físicos - apenas trocas nas bilheterias no Nilton Santos. Os bilhetes estão disponíveis em botafogo.com.br/ingresso e já podem ser adquiridos. Sócios têm desconto e podem fazer check-in na plataforma do "Camisa 7".
PREÇOS​​Setor Norte​Inteira - R$20Meia - R$10
Setor Leste InferiorInteira - R$60Meia - R$30
Setor Oeste Inferior​Inteira - R$100Meia - R$50
Tribuna de Honra​Inteira - R$360Meia - R$210

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados