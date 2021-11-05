Promoção: Botafogo coloca ingressos a partir de R$ 10 para partida contra o Operário; veja preços

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Com o acesso batendo à porta, a diretoria do Botafogo quer contar com a torcida em um momento decisivo da temporada. Os ingressos para a partida contra o Operário, no dia 16, uma segunda-feira, já estão à venda - e com novidades: os preços da entrada estão a partir de R$ 10.+ Enderson ‘vira um turno’ no Botafogo: com 73%, time estaria na cola do Vasco só pelos pontos com o treinador

Além disto, a capacidade de ingressos disponíveis para o Estádio Nilton Santos saiu de 9,999 - número na vitória contra o Confiança - para 29.990. A carga é justamente pensando em um grande público no local no que promete ser o jogo para garantir o acesso à Série A.

De praxe, apenas torcedores com o esquema vacinal completo poderão entrar no estádio no dia do jogo. Aqueles que ainda não receberam as doses suficientes para tal terão que realizar um exame antígeno até 48 horas do jogo para permitir a entrada.

Acima de 60 anos:- 14 dias após a 3ª dose da vacina (Vacinados até o dia 01/11/2021)- 2 doses da vacina + teste antígeno negativo realizado em até 48 horas antes do evento

De 12 e 59 anos:- 14 dias após a dose única da vacina (Vacinados até o dia 01/11/2021)- 14 dias após as 2 doses da vacina (Vacinados até o dia 01/11/2021)- 1 dose da vacina + teste antígeno negativo realizado em até 48 horas antes do evento

Menores de 12 anos com:- Teste antígeno negativo realizado em até 48 horas antes do evento+ Placa, família presente e boa atuação: Kanu tem noite para ser lembrada no 100º jogo pelo Botafogo

Não haverá vendas em pontos físicos - apenas trocas nas bilheterias no Nilton Santos. Os bilhetes estão disponíveis em botafogo.com.br/ingresso e já podem ser adquiridos. Sócios têm desconto e podem fazer check-in na plataforma do "Camisa 7".

PREÇOS​​Setor Norte​Inteira - R$20Meia - R$10

Setor Leste InferiorInteira - R$60Meia - R$30

Setor Oeste Inferior​Inteira - R$100Meia - R$50