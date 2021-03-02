Promessa equatoriana da base deixa o Palmeiras; destino ainda deve ser Brasil

Quiñonez chegou ao clube no início de 2020 e desde julho participou de treinamentos na Academia de Futebol, fazendo parte do grupo de apoio ao elenco profissional, projeto que busca colocar os atletas da base em condições para caso convocados, reforçarem o time principal do Verdão. Registrado no boletim da CBF desde outubro, fez sua estreia no dia 21/10, no empate por 2 a 2 diante do Londrina, pela Copa do Brasil Sub-20.​Estrangeiro com mais minutos na equipe Sub-20 do Palmeiras (818), o equatoriano atuou em 13 partidas e não obteve participação direta em nenhum gol. Se destacando pela capacidade física, velocidade e explosão, o jovem atuou como lateral-esquerdo, volante e meia-esquerda.​Além da polivalência na base, Quiñonez foi também relacionado por Abel Ferreira para compor o banco de reservas da equipe profissional durante o surto de Covid-19 no elenco. Utilizando a camisa 56, ele foi opção nas vitórias diante do Ceará e Fluminense, válidas pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro respectivamente.