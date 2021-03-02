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futebol

Promessa equatoriana da base deixa o Palmeiras; destino ainda deve ser Brasil

Estrangeiro com mais minutos na equipe Sub-20 do Verdão, o jovem não permanece no clube para a temporada 2021...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 09:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 09:20
Crédito: Cesar Greco
Depois de uma temporada, 13 jogos oficiais disputados pelas categorias de base e o título do Campeonato Paulista Sub-20, o meia e lateral-esquerdo Jean Quiñonez, de 19 anos, deixa o Palmeiras. A informação foi apurada pela equipe do LANCE!/NOSSO PALESTRA.
>> ATUAÇÕES: Veiga e Gustavo Gómez brilham em vitória do Verdão na primeira final
Quiñonez chegou ao clube no início de 2020 e desde julho participou de treinamentos na Academia de Futebol, fazendo parte do grupo de apoio ao elenco profissional, projeto que busca colocar os atletas da base em condições para caso convocados, reforçarem o time principal do Verdão. Registrado no boletim da CBF desde outubro, fez sua estreia no dia 21/10, no empate por 2 a 2 diante do Londrina, pela Copa do Brasil Sub-20.​Estrangeiro com mais minutos na equipe Sub-20 do Palmeiras (818), o equatoriano atuou em 13 partidas e não obteve participação direta em nenhum gol. Se destacando pela capacidade física, velocidade e explosão, o jovem atuou como lateral-esquerdo, volante e meia-esquerda.​Além da polivalência na base, Quiñonez foi também relacionado por Abel Ferreira para compor o banco de reservas da equipe profissional durante o surto de Covid-19 no elenco. Utilizando a camisa 56, ele foi opção nas vitórias diante do Ceará e Fluminense, válidas pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro respectivamente.
Ainda segundo o apurado pela reportagem, o atleta tem proposta de outras duas equipes brasileira, e deve seguir no país.

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