Promessa do Santos, Patati comemora primeira convocação para a Seleção

Um dos poucos destaques da equipe Sub-20 do Santos na temporada, o meia-atacante Weslley Patati foi chamado para a Seleção Brasileira Sub-18 nesta sexta-feira (24). Foi a primeira convocação do jogador para uma Seleção de base e ele comemorou muito a conquista.- Não dá para explicar. Este ano, tive a oportunidade de ser promovido ao Sub-20 e ao Sub-23 do Santos, e agora ser convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira é a ‘cereja do bolo’, um sonho realizado. Com certeza irei desfrutar cada momento deste período de preparação na Granja Comary. Eu só posso agradecer a Deus, minha família e a todas pessoas que estiveram comigo nessa jornada - afirmou o garoto.
Patati chegou ao Santos no final de julho de 2019, meio da temporada. Ainda no primeiro ano do Sub-17, ele não foi aproveitado no Paulista (o Peixe foi eliminado na terceira fase). No início de dezembro, assinou contrato de formação com o clube. Foi para um jogo-treino contra o Atlético Roraima, que disputaria a Copa São Paulo de Juniores, fez gol, deu assistências, dribles...pintou e bordou em campo. Saiu com um contrato profissional com a multa de 100 milhões de Euros (R$ 620 milhões).- Há menos de dois anos, eu não tinha nem uma equipe para jogar e hoje, estou na Seleção. Há pouco tempo, era um menino que não tinha uma chuteira para colocar no pé em minha cidade natal, no Maranhão - lembrou o garoto.