Promessa do Corinthians na base comemora título pelo Sub-15: 'Indescritível a conquista'

No último domingo (23), o Corinthians se sagrou campeão da Copa Votorantim, torneio sub-15 realizado na cidade que leva o nome do campeonato. O principal destaque do Timãozinho na competição foi o meia Lucas Molina, eleito o melhor jogador. Ainda que tenha somente 15 anos, Molina está desde os cinco no clube alvinegro, e comemorou a conquista após 10 anos de casa.

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- Foi uma sensação muito boa. Só quem está ali sabe. Indescritível essa conquista. Só tenho a agradecer a Deus, pois sem Ele nada teria acontecido. Agora é voltar aos treinos. Tem Campeonato Paulista Sub-15 pela frente e bora para cima. Primeiro título de muitos do ano - contou o meia.

A trajetória corintiana até o título da Copa Votorantim, que o time não conquistava desde 2004, começou com a liderança do grupo C, que também teve o Cruzeiro classificado, em segundo lugar, e Ferroviária e Goiás eliminados. Nas quartas de final o Corinthians passou pelo América-MG, na semifinal pela Seleção da cidade de Votorantim e na decisão o Time do Povo venceu o clássico contra o Santos por 2 a 0, no Estádio Municipal Domênico Paolo Metidieri.