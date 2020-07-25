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Promessa da base do Flu é relacionada por Odair Hellmann para amistoso contra Botafogo

Daniel Lima é lateral e vem chamando a atenção desde os treinos na pré-temporada...
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Publicado em 

24 jul 2020 às 23:25

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 23:25

Crédito: Daniel Lima durante atividade no CT Carlos Castilho (Fluminense FC
Integrado ao grupo profissional do Fluminense no começo da semana, o lateral-direito Daniel Lima terá a primeira oportunidade com o técnico Odair Hellmann. Apontado como uma das joias de Xerém, Daniel, que faz parte do elenco sub-23, já vinha realizando as atividades com os profissionais desde o começo do ano, onde fez parte de toda pré-temporada. Mas diante do Botafogo, o jovem de 21 anos terá a primeira experiência no time principal.
Recentemente, ainda durante o período em que esteve em isolamento social, o jogador destacou a importância do trabalho compartilhado do sub-23 com os profissionais no CT Carlos Castilho e o que tem aprendido no contato com o técnico Odair Hellmann.
- Sempre que sou chamado para treinar com o grupo principal eu deixo o meu melhor em campo, e procuro aproveitar o máximo possível. O professor Odair é um treinador campeão olímpico, então, procuro sempre colar nele para aprender tudo que posso. Em cada posicionamento que ele pede, na hora de arrancar, ajudar na marcação, procuro aprender em cada detalhe - disse.
Em 2019, atuando pelo sub-20 tricolor, Daniel Lima entrou em campo em 35 partidas, sendo titular em 31 jogos e marcando um gol na temporada. O jogador, que tem na velocidade uma arma tanto na parte defensiva, quanto na ofensiva, foi apelidado pelos companheiros de clube de Dani Bolt, em alusão ao campeão olímpico Usain Bolt.

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