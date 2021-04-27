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Projeto para Flamengo captar talentos nas comunidades da Grande Tijuca inicia nesta quarta-feira

Campo dos Sonhos: a primeira etapa etapa da seletiva ocorrerá na Chácara do Céu...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 11:34

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 11:34
Crédito: Fábio Motta/Prefeitura
A Subprefeitura da Grande Tijuca, órgão da Prefeitura, e o Flamengo selaram uma parceria em que o clube vai selecionar, por meio de testes, crianças e adolescentes de oito comunidades da região: Andaraí, Borel, Casa Branca, Chácara do Céu, Formiga, Morro do Cruz, Salgueiro e Turano. O projeto, apadrinhado pelo ídolo Andrade, contará com jovens de 5 a 15 anos e terá o pontapé inicial nesta semana.Os escolhidos vão treinar no Ninho do Urubu. O projeto tem nome e sobrenome: Campo dos Sonhos. Serão ao todo oito etapas seletivas, uma em cada comunidade. A primeira acontece nesta quarta-feira, na Chácara do Céu.
O coordenador do projeto da Chácara do Céu, Nilo Matos, enxerga a parceria não apenas como uma esperança de um futuro melhor para a garotada. O mais importante, em sua opinião, é formar "bons cidadãos". O mesmo pensa o subprefeito da Grande Tijuca, Wagner Coe.
- O objetivo do projeto vai muito além da captação de talentos ou do surgimento de um novo craque. Pretendemos fomentar o esporte, estimular a adesão de jovens aos projetos esportivos desenvolvidos nas comunidades e contribuir na formação de bons cidadãos tijucanos - afirma Wagner Coe.
Os jovens participantes do Campo dos Sonhos recebem formação no esporte, orientação educacional e de cidadania, além de estímulos à autoestima por parte das equipes de coordenadores.
– Temos uma bandeira que pode ajudar muito as comunidades a dar maior visibilidade aos projetos sociais desenvolvidos e a manter essas iniciativas. Há intenção de encontrar e colher um novo talento e também de dar oportunidades de outras formas. Não importa se o atleta vai jogar pelo clube ou por outro, mas ele será exemplo para outros meninos da sua comunidade. Não é só questão de buscar novos craques, temos o objetivo maior de transformar vidas e fomentar sonhos - declara o vice-presidente da base do Ninho do Urubu, Vitor Zanelli.
+ Veja a tabela completa da Libertadores
Com a participação do Flamengo nos projetos já existentes, calcula-se que mais de 1.200 famílias sejam beneficiadas. Em março, um evento na Gávea marcou o lançamento da parceria, que também foi comemorada pelo clube rubro-negro.
Veja mais sobre o projeto em vídeo divulgado pela FlaTV:

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