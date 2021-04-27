Projeto para Flamengo captar talentos nas comunidades da Grande Tijuca inicia nesta quarta-feira

Crédito: Fábio Motta/Prefeitura

A Subprefeitura da Grande Tijuca, órgão da Prefeitura, e o Flamengo selaram uma parceria em que o clube vai selecionar, por meio de testes, crianças e adolescentes de oito comunidades da região: Andaraí, Borel, Casa Branca, Chácara do Céu, Formiga, Morro do Cruz, Salgueiro e Turano. O projeto, apadrinhado pelo ídolo Andrade, contará com jovens de 5 a 15 anos e terá o pontapé inicial nesta semana.Os escolhidos vão treinar no Ninho do Urubu. O projeto tem nome e sobrenome: Campo dos Sonhos. Serão ao todo oito etapas seletivas, uma em cada comunidade. A primeira acontece nesta quarta-feira, na Chácara do Céu.

O coordenador do projeto da Chácara do Céu, Nilo Matos, enxerga a parceria não apenas como uma esperança de um futuro melhor para a garotada. O mais importante, em sua opinião, é formar "bons cidadãos". O mesmo pensa o subprefeito da Grande Tijuca, Wagner Coe.

- O objetivo do projeto vai muito além da captação de talentos ou do surgimento de um novo craque. Pretendemos fomentar o esporte, estimular a adesão de jovens aos projetos esportivos desenvolvidos nas comunidades e contribuir na formação de bons cidadãos tijucanos - afirma Wagner Coe.

Os jovens participantes do Campo dos Sonhos recebem formação no esporte, orientação educacional e de cidadania, além de estímulos à autoestima por parte das equipes de coordenadores.

– Temos uma bandeira que pode ajudar muito as comunidades a dar maior visibilidade aos projetos sociais desenvolvidos e a manter essas iniciativas. Há intenção de encontrar e colher um novo talento e também de dar oportunidades de outras formas. Não importa se o atleta vai jogar pelo clube ou por outro, mas ele será exemplo para outros meninos da sua comunidade. Não é só questão de buscar novos craques, temos o objetivo maior de transformar vidas e fomentar sonhos - declara o vice-presidente da base do Ninho do Urubu, Vitor Zanelli.

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Com a participação do Flamengo nos projetos já existentes, calcula-se que mais de 1.200 famílias sejam beneficiadas. Em março, um evento na Gávea marcou o lançamento da parceria, que também foi comemorada pelo clube rubro-negro.