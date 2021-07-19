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Projeto Lisca: Vasco tem ex-treinador do América-MG como plano A para substituir Marcelo Cabo

Atualmente sem clube, o técnico de 48 anos tem uma sondagem dos Emirados Árabes Unidos, mas que deve não se concretizar. Botafogo é concorrente na disputa...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 17:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2021 às 17:29
Crédito: O último trabalho de Lisca foi no América-MG (Estevão Germano/América-MG
O nome preferido no Vasco para substituir Marcelo Cabo é o de Lisca. O treinador de 48 anos foi alvo da diretoria cruz-maltina no início do ano, mas o compromisso com o América-MG ainda estava vigente. Não é o caso agora. Com uma oferta do Botafogo na mão, o treinador aguarda a definição de uma sondagem do exterior para definir o rumo da carreira.-> Quem deve ser o novo técnico do Vasco? Vote!
- Não, não fui procurado. Da outra vez só. No início do ano quando eu estava no América. Para o início da temporada. Eu tinha compromisso com o América, não pude atender o convite do Vasco. Agora estou aqui né? Estou no mercado. Estou trabalhando numa situação para fora, para os Emirados Árabes. Vou ter uma resposta provavelmente amanhã. Mas pelo que eu senti, a coisa não andou muito por lá. É um time maior e eu acho que eles vão optar por outro treinador estrangeiro, europeu, na verdade. Então até amanhã de manhã eu tenho essa resposta - afirmou, ao "Canal do Pedrosa". E completou:
- Aí eu vou voltar para o mercado. O Vasco da Gama é um clube de camisa enorme. Vamos aguardar até amanhã de manhã, vou ter essa reunião até às 9h, mas acho que não vai sair não. E aí eu vou estar aqui no mercado interno - desconversou Lisca.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Na tarde desta segunda-feira, o diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, projetou ter um novo treinador contratado para o compromisso contra o Guarani, no sábado.

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