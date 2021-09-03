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Projeto de internacionalização da marca do Flamengo é bem avaliado no Conselho de Administração

O próximo passo, agora, é assinar com um banco, captar investidores e, também, preparar a documentação para colocar o nome do clube em Portugal...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 14:09

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 14:09
Crédito: Alexadre Vidal/Flamengo
Na última quinta-feira, o projeto de internacionalização da marca Flamengo na Europa foi apresentado e teve boa receptividade no Conselho de Administração. O próximo passo, agora, é assinar com um banco, captar investidores e, também, preparar a documentação para colocar o nome do clube em Portugal. A informação é do site "ge".
> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória do Fla sobre o Santos e recebe a maior notaInclusive, o banco com que o Flamengo tem conversas já avançadas, conforme informou o site, é o BTG Pactual. Na sequência, a ideia é levantar 50 milhões de euros, o que dá pouco mais de R$ 307 milhões na cotação atual.
> Veja a tabela do Brasileirão
Vale destacar ainda que o vice-presidente de finanças do clube, Rodrigo Tostes, é o responsável por comandar o projeto. A tendência é de que o Flamengo consiga a aquisição de 80% das ações da SAD (Sociedade Anônima Desportiva) do Tondela, da primeira divisão de Portugal. ENTENDA O PROJETO TONDELA
Para que o "Tondela Flamengo" saia do papel, o Fla contratou a empresa "Win the Game", cujo CEO é Claudio Pracownik, ex-vice-presidente de finanças do clube, para contribuir na captação de investidores, uma vez que não desembolsará quantia alguma com o projeto.
No Flamengo, quem está à frente do projeto é Rodrigo Tostes, atual vice-presidente de finanças do Flamengo. O Rubro-Negro vê a possibilidade com otimismo para a valorização da marca ao administrar o Tondela, presidido por duas pessoas - um mandatário do clube e outro da SAD, a fatia desejada através de investidores recrutados para que receba dividendos.
Com a possibilidade de um dos uniformes alternativos do Tondela, que tem 87 anos de história, ser rubro-negro, o Flamengo, além de se animar com a chance de lucrar em euro com o projeto esportivo, pode ter o clube português como uma vitrine para que jovens jogadores sejam emprestados e se valorizem diante do mercado europeu, por exemplo.

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