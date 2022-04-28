Projeto da Nova Vila dá mais um passo com apresentação ao Conselho

Foi apresentando aos membros do Conselho Deliberativo do Santos, em Sessão Extraordinária nesta quarta-feira (27), o projeto para a construção de um novo estádio para o clube. Estiveram à frente da apresentação Cláudio Macedo, Diretor de Novos Negócios da WTorre, e Luiz Alves, Diretor de Operações da WTorre Entretenimento.Santos e WTorre chegaram a um acordo sobre o valor do projeto da Nova Vila Belmiro e sobre o modelo financeiro para a construção do estádio no início de abril. Agora, o projeto começa a ser avaliado pelos conselheiros do clube.Custo, projeto e modelo

Segundo explicações dos executivos da empresa, a nova Arena seria para 30 mil torcedores com assentos cobertos e 500 vagas de estacionamento. Os valores do negócio giram em torno de R$ 400 milhões, com a WTorre atuando como gestora do estádio pelos próximos 30/35 anos.Para viabilizar a obra, também será feita a venda antecipada de 5 mil cadeiras e camarotes premium para geração de receitas . O Santos não colocaria dinheiro na construção. A expectativa é que o custo operacional anual gire em torno de R$ 8 milhões.

A busca de investimento no mercado é 100% da WTorre e 100% investidos no CAPEX. Usando como exemplo o Allianz Parque, as cadeiras vendidas possuem prazo de posse de 10 a 15 anos. Donos de cadeiras cativas permanecerão com suas cadeiras por se tratar de direito adquirido.

Previsão

Em paralelo, as duas partes vão iniciar os processos de aprovação nos órgãos competentes da Prefeitura de Santos e a construtora vai ao mercado para a captação de recursos para o financiamento da obra. Depois de todas as aprovações, o prazo para a construção da Arena é de 24 meses.

Caso o projeto seja aprovado pelos Conselheiros do clube, ainda com data não definida, os sócios também terão direito de voto para aprovação final.