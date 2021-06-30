AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Projeto a longo prazo do Bragantino e mais nomes na Seleção são pontos analisados por Léo Ortiz
futebol

Projeto a longo prazo do Bragantino e mais nomes na Seleção são pontos analisados por Léo Ortiz

Jogador garantiu que clube se mostrou contente pela ida do defensor a Copa América e cita situação como reflexo do bom trabalho desenvolvido em Bragança Paulista...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 09:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 09:11
Crédito: Zagueiro se encontrando com Tite na Seleção (Reprodução/CBF TV
Se ainda havia um ponto de dúvida em relação a virada radical na realidade do Bragantino após firmada a parceria com a Red Bull, a convocação para a Seleção Brasileira na Copa América do zagueiro Léo Ortiz após a lesão de Felipe foi mais um elemento comprobatório do trabalho realizado na cidade de Bragança Paulista. >Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Trabalho esse que não foi ponto esquecido pelo defensor do Massa Bruta em entrevista coletiva concedida na última terça-feira (29) enquanto falou sobre o sentimento de honra em ser o primeiro nome do Braga convocado para a equipe principal desde 1994. Na época, o técnico Carlos Alberto Parreira convocou o meio-campista Alberto Félix, hoje treinador do Atibaia.
- A gente teve recentemente o Claudinho na seleção olímpica, mas eu fui o primeiro (do Red Bull Bragantino) na seleção principal. É uma oportunidade legal não só para o clube, mas para a cidade. Para mim, é algo histórico fazer isso elo clube e por Bragança Paulista - disse Léo, completando:
- A minha convocação é a prova do sucesso de um projeto a longo prazo do Red Bull Bragantino. Tenho certeza que, daqui a um tempo, outros receberão essa mesma oportunidade, porque estamos fazendo um trabalho bonito lá.
Segundo também pontuou o zagueiro formado no Internacional e que é filho de um importante nome na história do futsal brasileiro, o pivô Ortiz, o clima no Bragantino foi de alegria com a sua convocação e não houve qualquer resistência ou enfoque em desfalcar a equipe de Mauricio Barbieri quando anunciaram o seu chamado, pelo contrário:
- O Red Bull me deu toda a força, todo o suporte para receber essa oportunidade. Eles ficaram muito felizes, porque é a valorização também do trabalho do clube. Todos ficaram muito felizes por mim, me encorajaram a vir para que eu possa crescer na carreira. E é algo benéfico para o clube também, porque eu vou voltar um jogador ainda melhor para eles.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alana Grassi, de 28 anos, morreu por febre maculosa em Iconha.
Iconha confirma 1ª morte por febre maculosa na história da cidade
Imagem BBC Brasil
O ranking das melhores finais da Copa do Mundo de todos os tempos
Imagem de destaque
Drones flagram e Serra multa 37 veículos por descarte irregular de resíduos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados