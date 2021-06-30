Projeto a longo prazo do Bragantino e mais nomes na Seleção são pontos analisados por Léo Ortiz

Crédito: Zagueiro se encontrando com Tite na Seleção (Reprodução/CBF TV

Se ainda havia um ponto de dúvida em relação a virada radical na realidade do Bragantino após firmada a parceria com a Red Bull, a convocação para a Seleção Brasileira na Copa América do zagueiro Léo Ortiz após a lesão de Felipe foi mais um elemento comprobatório do trabalho realizado na cidade de Bragança Paulista. >Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Trabalho esse que não foi ponto esquecido pelo defensor do Massa Bruta em entrevista coletiva concedida na última terça-feira (29) enquanto falou sobre o sentimento de honra em ser o primeiro nome do Braga convocado para a equipe principal desde 1994. Na época, o técnico Carlos Alberto Parreira convocou o meio-campista Alberto Félix, hoje treinador do Atibaia.

- A gente teve recentemente o Claudinho na seleção olímpica, mas eu fui o primeiro (do Red Bull Bragantino) na seleção principal. É uma oportunidade legal não só para o clube, mas para a cidade. Para mim, é algo histórico fazer isso elo clube e por Bragança Paulista - disse Léo, completando:

- A minha convocação é a prova do sucesso de um projeto a longo prazo do Red Bull Bragantino. Tenho certeza que, daqui a um tempo, outros receberão essa mesma oportunidade, porque estamos fazendo um trabalho bonito lá.

Segundo também pontuou o zagueiro formado no Internacional e que é filho de um importante nome na história do futsal brasileiro, o pivô Ortiz, o clima no Bragantino foi de alegria com a sua convocação e não houve qualquer resistência ou enfoque em desfalcar a equipe de Mauricio Barbieri quando anunciaram o seu chamado, pelo contrário: