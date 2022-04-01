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Proibição de contratar x negociações em andamento: entenda o mercado do Vasco às vésperas da Série B

Punição impede que o Cruz-Maltino inscreva atletas, mas não que jogadores assinem com o Cruz-Maltino. Faltam duas semanas para o fechamento da janela de transferências...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 07:30
Há pouco mais de uma semana, você pôde ler que o Vasco, como punição por não pagamento de uma dívida, estava proibido de contratar jogadores. Pena de seis meses. Mas então por que o Cruz-Maltino segue ativo no mercado e até anunciou o ponta Lucas Oliveira? Há explicações.A suspensão da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), na prática, é para inscrição de novos jogadores. Ela não impede que o clube negocie ou acerte com eles, só não poderá registrá-los. Lucas Oliveira, por exemplo, ainda não está regularizado.
O LANCE! apurou que a atividade do Vasco no mercado se dá pela confiança interna de que a punição será desfeita em breve. O pagamento já foi feito. Há também a preocupação com o início da Série B do Campeonato Brasileiro, dia 8 de abril, e com o fechamento da janela, em 12 de abril.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O clube tem mantido discrição sobre o caso, que corre sob sigilo. De todo modo, o entendimento interno é de que o imbróglio entre órgãos deverá ser desfeito em breve. O "Uol" publicou, na última quinta-feira, que existe um conflito entre a Justiça comum e a CNRD. Ao Vasco cabe aguardar.
Crédito: ElencodoVascoestásendoreforçadoantesdoiníciodaSérieBdoCampeonatoBrasileiro(RafaelRibeiro/Vasco

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