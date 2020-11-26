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futebol

Programas de sócios do Flu terão descontos a partir desta sexta-feira

Com campanha "Descontão #ÉPeloFlu", Tricolor das Laranjeiras entra no embalo da Black Friday e promove até 50% de desconto para quem se associar.  Veja os detalhes!...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 18:12

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 18:12
Crédito: Programa durará até segunda-feira, às 22h (BRUNO HADDAD/FFC
O Fluminense anunciou nesta quinta-feira que promoverá promoções nos preços de seu programa de sócio-torcedor. A partir da meia-noite de sexta-feira, será lançada a campanha “Descontão #ÉPeloFlu”, na qual tricolores escolherão quatro modalidades nas quais terão até 50% de desconto ao se associarem.
A promoção do Tricolor das Laranjeiras seguirá inicialmente até a próxima segunda-feira, às 22h. O clube afirmou que todos os planos têm fidelidade obrigatória. Além disto, nenhum valor será estornado caso haja cancelamento.
Além disto, benefícios como descontos na compra de ingressos e prioridade para entrar com o time em campo só serão válidos a partir da volta do público aos estádios.
SEGUEM OS PLANOS E OS DESCONTOS
Sócio Futebol Anual50% de desconto
De: 12x de R$ 35
Por: 12x de R$ 17,50
Economia total de R$ 210
Principais benefícios: desconto mínimo de 50% na compra de ingressos e direito a voto para presidente após 2 anos ininterruptos
Sócio Futebol Semestral30% de desconto
De: 6x de R$ 35
Por: 12x de R$ 24,50
Economia total de R$ 63
Principais benefícios: desconto mínimo de 50% na compra de ingressos e direito a voto para presidente após 2 anos ininterruptos
Guerreiro Anual:30% de desconto
De: 12x de R$ 9,90
Por: 12x de 6,90
Economia total de R$ 36
Principal benefício: desconto mínimo de 10% na compra de ingressos.
Mascote Anual:(Exclusivo para crianças até 12 anos)30% de desconto
De: 12x de R$ 9,90
Por: 12x de 6,90
Economia total de R$ 36
Principal benefício: prioridade para entrar com o time em campo

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