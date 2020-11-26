Programas de sócios do Flu terão descontos a partir desta sexta-feira

Crédito: Programa durará até segunda-feira, às 22h (BRUNO HADDAD/FFC

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira que promoverá promoções nos preços de seu programa de sócio-torcedor. A partir da meia-noite de sexta-feira, será lançada a campanha “Descontão #ÉPeloFlu”, na qual tricolores escolherão quatro modalidades nas quais terão até 50% de desconto ao se associarem.

A promoção do Tricolor das Laranjeiras seguirá inicialmente até a próxima segunda-feira, às 22h. O clube afirmou que todos os planos têm fidelidade obrigatória. Além disto, nenhum valor será estornado caso haja cancelamento.

Além disto, benefícios como descontos na compra de ingressos e prioridade para entrar com o time em campo só serão válidos a partir da volta do público aos estádios.

SEGUEM OS PLANOS E OS DESCONTOS

Sócio Futebol Anual50% de desconto

De: 12x de R$ 35

Por: 12x de R$ 17,50

Economia total de R$ 210

Principais benefícios: desconto mínimo de 50% na compra de ingressos e direito a voto para presidente após 2 anos ininterruptos

Sócio Futebol Semestral30% de desconto

De: 6x de R$ 35

Por: 12x de R$ 24,50

Economia total de R$ 63

Principais benefícios: desconto mínimo de 50% na compra de ingressos e direito a voto para presidente após 2 anos ininterruptos

Guerreiro Anual:30% de desconto

De: 12x de R$ 9,90

Por: 12x de 6,90

Economia total de R$ 36

Principal benefício: desconto mínimo de 10% na compra de ingressos.

Mascote Anual:(Exclusivo para crianças até 12 anos)30% de desconto

De: 12x de R$ 9,90

Por: 12x de 6,90

Economia total de R$ 36