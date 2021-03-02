Procuradoria do STJD abre recurso contra Gabigol por expulsão em Flamengo x Bahia

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) abriu um recurso no processo da 5ª Comissão Disciplinar que absolveu Gabigol pelas denúncias no jogo entre Flamengo e Bahia. Na ocasião, o atacante foi expulso aos nove minutos do primeiro tempo por xingar o árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

+ De Matheus Cunha a Wewerton, conheça as caras novas que vão defender o Flamengo no início do CariocaDenunciado duas vezes no artigo 258 II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de desrespeitar a arbitragem, o camisa 9 foi apenas advertido pelo Tribunal, no julgamento que ocorreu em 5 de fevereiro.

No recurso, a Procuradoria considera as ações de Gabigol "gravíssimas" e que a absolvição pode abrir precedentes. Além disso, argumenta que "ser absolvido pela prática de 3 infrações (ofensa ao árbitro, retardar saída do campo e contestar decisões da arbitragem) é inacreditável".

A procuradoria ainda cita a expulsão de Danielzinho, do Bahia, na mesma partida para argumentar contra Gabigol. Segundo o documento, o meia do clube baiano foi condenado a uma partida de suspensão "por muito menos". A segunda denúncia pela qual Gabi foi advertido foi em função das ofensas ao árbitro no túnel de acesso ao vestiário.

No documento endereçado ao presidente do Pleno do STJD, ainda é destacado que Gabigol é um jogador de Seleção Brasileira, e que "esse não é comportamento de um jogador de grande clube do Brasil e da Seleção. Ser absolvido é desencorajador."