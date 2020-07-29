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Procurado pelo Flamengo, Carlos Carvalhal revela que voltou ao Braga por conta da família

Treinador revelou que seus filhos foram os principais entusiastas de seu retorno ao clube...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 17:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2020 às 17:42
Crédito: Reprodução/Twitter
Apresentado no Braga, Carlos Carvalhal revelou o motivo de ter voltado ao clube português e o porque de ter saído em 2005. Para o treinador, sua família foi entusiasta com o retorno.
- Não gosto de trabalhos incompletos e sempre senti que tinha algo a terminar aqui. Quando saí, foram levantadas várias teorias, sobre resultados, atritos no clube, etc. Na altura expliquei claramente o que vou repetir hoje: foram questões familiares. Tenho dois filhos que, então, tinham pouca idade. Ora, era impossível eu me desligar da realidade escolar dos meus filhos, que viviam uma situação muito ruim. Não podia vê-los chegando em casa chorando todos os dias. Eu aguentava a pressão, eles não.
- Essa foi a circunstância que me levou a interromper o contrato no Braga. Ironia do destino, porque a vida dá muitas voltas, os principais impulsionadores para este meu regresso foram, precisamente, o meu filho e a minha filha. Eles foram os mais entusiastas da minha vinda para Braga. Já estive fora do país e nunca contrariei a minha família. E desta vez tive o impulso emocional para voltar à minha terra, ao meu clube do coração.

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