Procurado pelo Flamengo, Carlos Carvalhal revela que voltou ao Braga por conta da família

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Apresentado no Braga, Carlos Carvalhal revelou o motivo de ter voltado ao clube português e o porque de ter saído em 2005. Para o treinador, sua família foi entusiasta com o retorno.

- Não gosto de trabalhos incompletos e sempre senti que tinha algo a terminar aqui. Quando saí, foram levantadas várias teorias, sobre resultados, atritos no clube, etc. Na altura expliquei claramente o que vou repetir hoje: foram questões familiares. Tenho dois filhos que, então, tinham pouca idade. Ora, era impossível eu me desligar da realidade escolar dos meus filhos, que viviam uma situação muito ruim. Não podia vê-los chegando em casa chorando todos os dias. Eu aguentava a pressão, eles não.