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futebol

Procurado pelo Flamengo, Carlos Carvalhal assina com o Braga

Treinador ainda não foi anunciado oficialmente,
mas terá contrato válido por duas temporadas...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 14:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2020 às 14:45
Crédito: Reprodução/Twitter
Após receber proposta do Flamengo, Carlos Carvalhal será o novo treinador do Braga. Mesmo sem anúncio oficial, o clube português enviou um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de Portugal para informar a entidade do estabelecimento do vínculo, que será válido por duas temporadas.
Nesta terça-feira, Carvalhal falou à "Sky Sports" que ainda não tinha rejeitado a proposta do Flamengo. Ele afirmou que a decisão não seria apenas pelo futebol, mas também pela família e o momento vivido no Brasil em relação à pandemia do coronavírus.
- Vou tentar antecipar o que acontecerá com o coronavírus em outubro, novembro e dezembro. E tentar encontrar a melhor maneira de dar um próximo passo importante na minha carreira, mas ao mesmo tempo proteger minha família. - disse Carvalhal à "Sky".
Confira o comunicado do Braga:"A SPORTING CLUBE DE BRAGA – FUTEBOL, SAD, vem nos termos e para os efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar que chegou a acordo com o treinador CARLOS AUGUSTO SOARES DA COSTA FARIA CARVALHAL, de nacionalidade Portuguesa, nascido a 4 de Dezembro de 1965, para a celebração de um Contrato de Trabalho mediante o qual este assumirá o cargo de Treinador Principal da sua equipa de futebol. O referido contrato destina-se a vigorar nas épocas desportivas de 2020/2021 e 2021/2022. O Conselho de Administração Braga, 28 de Julho de 2020"

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