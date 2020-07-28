Procurado pelo Flamengo, Carlos Carvalhal assina com o Braga

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Após receber proposta do Flamengo, Carlos Carvalhal será o novo treinador do Braga. Mesmo sem anúncio oficial, o clube português enviou um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de Portugal para informar a entidade do estabelecimento do vínculo, que será válido por duas temporadas.

Nesta terça-feira, Carvalhal falou à "Sky Sports" que ainda não tinha rejeitado a proposta do Flamengo. Ele afirmou que a decisão não seria apenas pelo futebol, mas também pela família e o momento vivido no Brasil em relação à pandemia do coronavírus.

- Vou tentar antecipar o que acontecerá com o coronavírus em outubro, novembro e dezembro. E tentar encontrar a melhor maneira de dar um próximo passo importante na minha carreira, mas ao mesmo tempo proteger minha família. - disse Carvalhal à "Sky".