Procon-SP notifica hospital sobre erro nos exames de corornavírus do Bragantino

O erro nos exames de Covid-19 no elenco do Red Bull Bragantino continua dando o que falar. Nesta quarta-feira, o Procon-SP notificou o hospital Albert Einstein para entender os móvitos que levaram ao equívoco de 26 testes.Na notificação, o Procon quer saber entre outras informações, o nome da empresa responsável pelos testes e como eles foram aplicados. Além disso, busca explicações sobre o controle de segurança e a eficácia dos exames.
O hospital tem 72 horas para responder as questões e de acordo com o portal UOL, a equipe do Albert Einstein deixou claro que irá prestar esclarecimentos dentro do prazo.
Relembre o caso
Na semana do jogo contra o Corinthians, pelas quartas de final do Paulistão, 26 testes de coroavírus deram positivo no elenco do Braga, o que modificou a preparação do duelo das quartas de final.
Apesar de o hospital reparar o seu erro, a equipe do interior de São Paulo acredita que foi prejudicada e o resultado acabou refletido em campo.