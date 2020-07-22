Processos na Justiça e Vladimir titular: Santos vive 'déjà-vu' campeão

Crédito: Ari Ferreira/Lancepress!

Jogadores saindo na Justiça, Santos sem o goleiro considerado titular. Essa poderia ser a descrição no começo da temporada de 2015 do Peixe, mas se encaixa também no atual momento vivido pela equipe.

Naquela época, o Santos vivia uma transição na mudança da gestão Odílio Rodrigues Filho (substituto de Luís Álvaro que renunciou em 2013) para Modesto Roma Junior (2015-2017). Com quatro meses de salários atrasados, Aranha, Mena, Arouca e Leandro Damião, quatro dos principais jogadores do Peixe na época, pediram a saída do clube pelos tribunais. Sem o goleiro titular, coube a Vladimir assumir a meta santista no restante do Campeonato Paulista com a lesão de Vanderlei, que havia chegado para disputar posição. E o goleiro formado na base santista não decepcionou. Sua atuação na final contra o Palmeiras ficou marcada, quando o arqueiro no tempo normal, fez duas grandes defesas, em cabeçada de Rafael Marques e em chute de Zé Roberto. Nos pênaltis, brilhou ao impedir o gol de Rafael Marques, ajudando o Peixe a conquistar o título estadual.

Já nesta temporada, o Peixe vive uma grave crise financeira, com redução de 70% no salário dos jogadores mesmo sem acordo com o elenco, por conta da pandemia, atrasos nos direitos de imagem e no depósito do FGTS. Com isso, Everson e Eduardo Sasha já processaram o clube e não jogam mais pelo Alvinegro.

Sem o camisa 22, Vladimir terá novamente a chance de ser titular e surpreender, desta vez mais experiente e podendo ser destaque da equipe em uma possível conquista do título estadual. O goleiro comentou a situação.

- A função de goleiro não permite que você relaxe, pois pode ser utilizado a qualquer momento, e a responsabilidade é enorme. Qualquer falha é fatal. Por isso, sempre me empenhei ao máximo nos treinos. Me sinto preparado e estou tranquilo. E a motivação é grande para ajudar o Santos a conquistar um resultado positivo amanhã (quarta-feira) na Vila Belmiro – disse o goleiro por meio de sua assessoria de imprensa.