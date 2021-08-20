Problemas parecidos unem o Vasco e o Operário, adversários deste sábado, para além da tabela. Entenda

Crédito: Jorge Rodrigues/AGIF/ BrasileiraoB

Adversário do Vasco neste sábado, o Operário tem campanha parecida com a do Cruz-Maltino nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Os paranaenses têm um ponto a mais por conta de um empate em vez de uma derrota. Fizeram 16 gols contra 23 do Cruz-Maltino. Levaram um a menos que os 21 do Gigante da Colina. Mandante e visitante deste sábado estão na nona e décima posições na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, respectivamente. E as posições coladas, e no meio da tabela, têm explicação: os defeitos são parecidos.O Fantasma tem 803 passes errados na competição. Um a menos que o time visitante. Os dois estão entre os que mais erram o fundamento no campeonato, e isso mesmo sem serem dos que mais acertam.

As duas equipes têm problemas defensivos parecidos. O Vasco levou 92 cruzamentos na Série B até aqui, enquanto o Operário tomou 88. São dos que sofreram mais no quesito no torneio.

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As equipes têm até virtudes parecidas, como a força em casa: o Fantasma ganhou cinco e o time de São Januário triunfou seis vezes como mandante. A dificuldade compartilhada é como visitante. Os comandados de Matheus Costa conquistaram 12 pontos fora de casa (três vitórias, três empates e três derrotas), enquanto os jogadores de Lisca buscaram nove pontos longe da Colina História (duas vitórias, três empates e quatro derrotas).