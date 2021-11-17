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Principal artilheiro do Choque-Rei no Allianz, Willian pode receber nova chance pelo Palmeiras

Com Deyverson e Dudu suspensos, atacante pode ganhar mais uma oportunidade de vestir a camisa do Verdão no clássico...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2021 às 16:38

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 16:38

O Palmeiras defenderá, nesta quarta-feira (17), o imponente retrospeto que possui contra o São Paulo no Allianz Parque. Em 13 jogos, a equipe venceu nove e marcou 27 gols, tendo Willian como o principal artilheiro do confronto no estádio.
Tabus, eliminações e goleadas: o histórico de clássicos entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque
No total, o atacante anotou quatro gols atuando na casa alviverde. Destes, dois foram anotados na vitória por 4 a 2, no Brasileirão 2017, e os restantes no triunfo por 3 a 1, no campeonato nacional do ano seguinte.
Na próxima partida, Willian pode receber uma nova oportunidade na equipe do Verdão. Isso porque Dudu e Deyverson, dois dos concorrentes de vaga no ataque, foram expulsos na derrota do último domingo (14), para o Fluminense, e não estão à disposição da comissão técnica.
Veja a tabela completa do BrasileirãoWesley e Gabriel Veron são as outras opções para a vaga ao lado de Rony no ataque palmeirense.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O embate entre Palmeiras e São Paulo está marcado para esta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília).
Crédito: WilliancomemoragoldoVerdãopelaLibertadores(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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