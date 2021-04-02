Primeiros gols de Rincón pelo Corinthians completam 24 anos

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Capitão da conquista do primeiro Mundial do Corinthians, em 2000, o meia colombiano Freddy Rincón marcava os seus dois primeiros gols do Timão há 24 anos. No dia 2 de abril de 1998, no estádio do Pacamebu, pelo Campeonato Palista daquele ano, que o Alvinegro foi vice-campeão, perdendo a decisão para o São Paulo, o time do Parque São Jorge recebeu o Mogi Mirim e venceu por 5 a 2, com o segundo e quarto gols marcados por Rincón.

No entanto, a trajetória do eterno capitão corintiano iniciou no ano anterior, quando foi contratado junto ao Palmeiras no segundo semestre, estrando no mês de setembro. Contudo, o técnico do Corinthians à época era Vanderlei Luxemburgo, que optou por recuar Freddy para volante. Até o então, o jogador costumava atuar como meia-armador.

Jogando mais defensivamente, o colombiano teve menos poder de aproximação à área adversária e demorou oito meses para ir às redes pela primeira vez, mas, quando desencantou, marcou duas vezes no mesmo jogo.

Naquele jogo contra o Mogi, o Corinthians foi escalado com: Nei; Rodrigo, Cris, Gamarra e Sylvinho; Romeu, Vampeta, Rincón e Marcelinho Carioca; Edílson e Mirandinha.

Além de Rincón, Cris, Vampeta e Didi, que entrou no lugar de Edílson, marcaram para o Timão.

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Rincón no Corithians

Um dos maiores ídolos do futebol colombiano, foi revelado pelo Barranquilla FC, mas passou também por Santa Fé e América de Cali. Chegou ao Brasil em 1994, para defender o Palmeiras, onde fez 32 jogos e 10 gols, ainda como meia, sendo emprestado ao Napoli (ITA) na temporada seguinte.

Após passar pelo futebol italiano, teve breve passagem pelo Real Madrid (ESP), já comprado em definitivo, mas não foi bem, voltou para o Palmeiras, mas garimpado pelo Timão pouco tempo depois.