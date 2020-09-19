Primeiro técnico de Gabriel Menino 'previu' convocação para Seleção

Crédito: Fernando Torres / CBF

Em 2014, Gabriel Menino recebeu uma mensagem no seu Facebook. Era o seu técnico, Gustavo Nabinger, enviando uma foto da camisa da Seleção com o nome do garoto de 14 anos, acompanhado de um pedido: "Quero te ver com essa camisa".

Hoje, Gabriel Menino é o dono do meio de campo do Palmeiras e agora possível futuro lateral-direito da Seleção Brasileira. Isso deve-se muito aos olhos de Gustavo, treinador que deu a primeira oportunidade para Menino, no sub-14 do Guarani.

Gustavo, que hoje não trabalha mais no Bugre, se recorda com muito carinho da época em que descobriu um dos maiores talentos da geração nascida no ano 2000 do futebol brasileiro.Confira a entrevista com o primeiro técnico de futebol da carreira de Gabriel Menino, convocado por Tite para os jogos contra Bolívia e Peru, nos dias 9 e 13 de outubro, respectivamente, pelas Eliminatórias para a Copa de 2022.

Quando você viu o Menino jogar pela primeira vez, imaginou que ele viraria jogador?Quando a gente vê o jogador na base a gente tenta sempre imaginar que ele vai chegar no profissional. Claro que o caminho é muito longo, principalmente nas categorias mais novas. Gabriel chegou no Guarani com 13 anos, em 2013. Então, era muito tempo para a gente conseguir cravar isso. Mas obviamente que se via potencial nele, por isso que ele foi aprovado no teste.

O Gabriel parece ser um menino muito focado e humilde. É diferente de alguns atletas que sobem e já se deslumbram. Você vê ele assim também?Ele sempre teve uma relação muito boa com a bola. Ele era um cara que acho que se busca em qualquer profissão. Ele é apaixonado pelo o que faz. Ele tem uma paixão pelo jogo muito grande. Ele jogava em todos os campeonatos de escolinha de Morungaba e Itatiba. Todos os campeonatos que tinha ele estava. Inclusive quando ele já estava na base, na folga ele ia jogar pelada na cidade dele. Ele tem uma paixão pelo jogo muito maior do que pela fama, pelo sucesso e pelo dinheiro. A principal motivação dele nunca foi o externo. Ele gosta da bola, do jogo.

Como você o achou em Morungaba? Na época que eu estava no Guarani, a gente tinha uma relação muito próxima com o projeto dos Bugrinhos de Morumgaba e outras cidades do interior. Já tínhamos o Léo Furtado que era de Morumgaba, aí apareceu o Gabriel Menino e mais alguns atletas de lá. O Gabriel veio para fazer avaliação. Ele já estava se destacando na cidade. Toda semana a gente tirava um dia pra trazer jogadores pra fazer peneira na categoria sub-14. Numa dessas, o Gabriel apareceu para não sair mais.