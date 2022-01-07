Primeiro reforço, Vinícius Lopes comemora oportunidade no Botafogo e diz: 'Feliz e motivado'

Primeiro reforço a ser anunciado pelo Botafogo para a temporada de 2022, o atacante Vinícius Lopes, ex-Goiás, foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira, no Estádio Nilton Santos. Em entrevista coletiva, o jovem de 22 anos se disse motivado pelo desafio. Eduardo Freeland, diretor de futebol, destacou o "grande potencial" e disse que o jogador "já mostrou o valor e fez gols contra adversários de nível". Veja o que esperar do jogador. - O que mais me chamou a atenção foi a oportunidade que tive de vir, mostrar meu futebol. O clube está se reestruturando e isso pesou bastante na decisão. Estou feliz e motivado. Os jogadores me acolheram bem, parece que estou aqui há muito tempo. Espero fazer muitos gols para ajudar no principal objetivo - afirmou, antes de descrever seu jogo:

- Sou bem forte, rápido, gosto de receber a bola em velocidade. Atuo pela esquerda e pela direita, mas gosto mais centralizado, o mais perto do gol possível - disse.Vinícius assina por três anos e chega sem custos por ter deixado o Esmeraldino após o fim do contrato. Ele estava no Rio de Janeiro desde o início da semana, já realizou exames médicos e começou os treinamentos com Enderson Moreira na última quinta-feira.

- Estrutura muito boa, o campo bom. O clube tem vários objetivos de melhorar mais ainda, mas está bom. Fiquei feliz de treinar ontem e já ser apresentado. Em 2019 eu estreei no profissional, mas em 2020 comecei a jogar como titular. Fiquei mais à vontade, o treinador passou bastante confiança e pude fazer meus gols. Já estou me sentindo muito bem e quando entrar em campo acredito que vou fazer muitos gols. É uma oportunidade muito grande para mim e vou retribuir - finalizou.

Vinícius Lopes, revelado nas categorias de base do Goiás, fez 18 jogos na última temporada e marcou cinco gols. Pela questão contratual mal-resolvida, ele ficou 'afastado' dos jogos do Esmeraldino no fim de 2021.