Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Primeiro reforço, Vinícius Lopes comemora oportunidade no Botafogo e diz: 'Feliz e motivado'
futebol

Primeiro reforço, Vinícius Lopes comemora oportunidade no Botafogo e diz: 'Feliz e motivado'

Jogador foi apresentado oficialmente pelo clube nesta sexta-feira e explicou suas características, além de elogiar a estrutura...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2022 às 15:46

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 15:46

Primeiro reforço a ser anunciado pelo Botafogo para a temporada de 2022, o atacante Vinícius Lopes, ex-Goiás, foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira, no Estádio Nilton Santos. Em entrevista coletiva, o jovem de 22 anos se disse motivado pelo desafio. Eduardo Freeland, diretor de futebol, destacou o "grande potencial" e disse que o jogador "já mostrou o valor e fez gols contra adversários de nível". Veja o que esperar do jogador. - O que mais me chamou a atenção foi a oportunidade que tive de vir, mostrar meu futebol. O clube está se reestruturando e isso pesou bastante na decisão. Estou feliz e motivado. Os jogadores me acolheram bem, parece que estou aqui há muito tempo. Espero fazer muitos gols para ajudar no principal objetivo - afirmou, antes de descrever seu jogo:
- Sou bem forte, rápido, gosto de receber a bola em velocidade. Atuo pela esquerda e pela direita, mas gosto mais centralizado, o mais perto do gol possível - disse.Vinícius assina por três anos e chega sem custos por ter deixado o Esmeraldino após o fim do contrato. Ele estava no Rio de Janeiro desde o início da semana, já realizou exames médicos e começou os treinamentos com Enderson Moreira na última quinta-feira.
- Estrutura muito boa, o campo bom. O clube tem vários objetivos de melhorar mais ainda, mas está bom. Fiquei feliz de treinar ontem e já ser apresentado. Em 2019 eu estreei no profissional, mas em 2020 comecei a jogar como titular. Fiquei mais à vontade, o treinador passou bastante confiança e pude fazer meus gols. Já estou me sentindo muito bem e quando entrar em campo acredito que vou fazer muitos gols. É uma oportunidade muito grande para mim e vou retribuir - finalizou.
Vinícius Lopes, revelado nas categorias de base do Goiás, fez 18 jogos na última temporada e marcou cinco gols. Pela questão contratual mal-resolvida, ele ficou 'afastado' dos jogos do Esmeraldino no fim de 2021.
Crédito: ViníciusfoiapresentadooficialmentepeloBotafogo(Foto:VítorSilva/BFR

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados