Primeiro reforço da Era Paulo Sousa: Flamengo anuncia a contratação de Marinho

Nesta sexta-feira, o Flamengo oficializou a contratação de Marinho, o primeiro reforço da Era Paulo Sousa e do clube para o ano, com contrato até dezembro de 2023. O Rubro-Negro e o Santos, agora ex-time do atacante, avançaram na negociação para que o atacante pudesse desembarcar no Rio de Janeiro já na última quinta-feira.

O anúncio contou com uma brincadeira sobre "mini míssil aleatório" e lembrou o fato dele e o seu pai, Zé Carlos Costa, estarem realizando um sonho. > Novo uniforme 1 do Flamengo tem imagem vazada; veja o modelo- É, pai, agora chegou a hora de realizar o teu sonho, e o meu também - diz Marinho, o novo camisa 31, em um vídeo postado pelo Flamengo. Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWMarinho, inclusive, já teve o primeiro contato com Paulo Sousa, nesta sexta, e chega para uma posição que se tornou carente na Gávea nas últimas semanas: a de ponta. No dia 12, Kenedy deixou o Flamengo após o Chelsea, da Inglaterra, pedir o retorno imediato do meia-atacante. Além dele, o clube da Gávea acertou a venda de Michael ao Al Hilal, da Arábia Saudita, nesta quinta.

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Vale destacar que Marinho tinha o desejo de defender o Flamengo, o que pesou na negociação. O atacante, inclusive, abrirá mão de uma divida que o clube da Vila Belmiro tem com ele. Pelo jogador, o Rubro-Negro desembolsou R$ 7 milhões.

Na última temporada, Marinho disputou 42 partidas, marcou nove gols e deu quatro assistências. No entanto, o auge da carreira foi em 2020, quando fez 24 gols e deu oitos assistências em 43 jogos disputados. Além disso, o atacante foi eleito o Rei da América no ano em questão.

FICHA TÉCNICANome completo: Mário Sérgio Santos CostaData de nascimento: 29/05/1990Altura: 1,69 mClubes por onde passou: Fluminense (2008), Internacional (2009-2013), Caxias (2011 emp.), Paraná (2011 emp.), Goiás (2012 emp.), Ituano (2013 emp.), Náutico (2014), Ceará (2015), Cruzeiro (2015), Vitória (2016), Changchun Yatai, Grêmio (2018-2019) e Santos (2019-2021).