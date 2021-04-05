Primeiro mês de Marcelo Cabo no Vasco tem mudanças no elenco, chance a jovens e novidades táticas

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

Pelas circunstâncias simultâneas do calendário, por conta da pandemia, mais a mudança de divisão, o primeiro mês de Marcelo Cabo no Vasco foi agitado como poucas vezes se viu. Em quatro semanas, o treinador contratado para a temporada foi motorista e passageiro de um ônibus que vai trocando de pneu enquanto acelera.A começar pela reformulação do elenco, que ainda está acontecendo, mas já viveu momentos importantes. Saídas de titulares como Fernando Miguel e Benítez, a definição de que outros cinco estão fora dos planos e também a confirmação de que pilares como Cano seguem. Teve de tudo.

Ao mesmo tempo, o departamento de futebol entendeu que era preciso preparar os jogadores fisicamente para a Série B do Campeonato Brasileiro que vem aí. Isso significa relegar ao segundo plano o início de Campeonato Carioca. Por isso tantos jovens vêm ganhando espaço, o que já foi dito que não será constante no segundo semestre.

Na Copa do Brasil, uma classificação já foi sofrida e outra também promete ser dura, esta semana. Ainda que com pouco tempo de trabalho, os jogos, tanto pelo mata-mata nacional quanto pelo torneio estadual, vão se tornando cada vez mais decisivos.

- Ficamos muito felizes pela integração estar surtindo efeito. Completo um mês de trabalho no Vasco da Gama, um Vasco que está se reconstruindo. Tem a dificuldade de não ter pré-temporada, de não ter férias... temos que parabenizar os meninos pela educação, entrega e disciplina. Ficamos muito felizes. Quero ressaltar que esses jovens não são solução neste momento. Serão suporte nesta temporada, como foram hoje - explicou Marcelo Cabo após o último jogo.

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Os dois primeiros jogos da temporada foram disputados com um time sub-22. Somente ali houve pausa na maratona de jogos. Foram oito em março e um no último sábado, já em abril. Taticamente, Marcelo Cabo já apresentou o 4-2-3-1 e o 4-4-2 com meio-campo em formato de losango.