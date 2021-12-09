  • Primeiro herói brasileiro da Marvel, Mancha Solar aparece com camisa do Botafogo em novo HQ nos EUA
Primeiro herói brasileiro da Marvel, Mancha Solar aparece com camisa do Botafogo em novo HQ nos EUA

"Marvel’s Voices: Comunidades" foi publicada na quarta-feira e traz à tona os super-heróis latinos da editora; personagem brasileiro é torcedor do Alvinegro...
LanceNet

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 11:22

O Botafogo expandiu fronteiras. Mancha Solar, o primeiro herói brasileiro da Marvel, apareceu com a camisa do Alvinegro em uma página do novo HQ "Marvel’s Voices: Comunidades", uma homenagem aos heróis latinos da companhia, lançado nos Estados Unidos na última quarta-feira.+ Presidente diz que Museu Botafogo já foi completamente pago via lei de incentivo à cultura
Os traços foram desenhados pelo cartunista brasileiro Gustavo Duarte. No Instagram, o artista respondeu ao questionamento de um seguidor sobre o motivo de Mancha Solar estar com a camisa do Glorioso.
- Achei que fazia sentido - escreveu.
- "Marvel’s Voices: Comunidades" está à venda hoje (quarta-feira) na sua loja favorita de quadrinhos. O livro é uma celebração aos heróis e criadores latinos da Marvel. É uma honra fazer parte disso - publicou Gustavo. Além de Mancha Solar, a arte também conta com Miles Morales, o Homem-Aranha do 'Aranhaverso', Red Locust, heroína inspirada no Chapolin Colorado, e Garota Tubarão, uma heroína brasileira que nasceu em Recife. O HQ, por enquanto, está à venda apenas nos Estados Unidos por 10 dólares (R$ 55, na cotação atual).SOBRE MANCHA SOLAR​Roberto da Costa era um jogador de futebol e tem como grande super poder a absorção da radiação solar. Assim, seu corpo fica escuro e ele ganha a habilidade de voar, ficar mais rápido e soltar raios em qualquer direção. No novo HQ, foi revelado que uma das características de Mancha Solar é... torcer para o Botafogo.
Lançado nos anos 80, ele faz parte do 'X-Men' e será um dos personagens principais do 'Novos Mutantes', filme que está previsto para estrear nos cinemas em 2022.
Crédito: Mancha Solar, à direita, com a camisa do Botafogo (Arte: Gustavo Duarte/Marvel)

