Primeiro herói brasileiro da Marvel, Mancha Solar aparece com camisa do Botafogo em novo HQ nos EUA

O Botafogo expandiu fronteiras. Mancha Solar, o primeiro herói brasileiro da Marvel, apareceu com a camisa do Alvinegro em uma página do novo HQ "Marvel's Voices: Comunidades", uma homenagem aos heróis latinos da companhia, lançado nos Estados Unidos na última quarta-feira.
Os traços foram desenhados pelo cartunista brasileiro Gustavo Duarte. No Instagram, o artista respondeu ao questionamento de um seguidor sobre o motivo de Mancha Solar estar com a camisa do Glorioso.
- Achei que fazia sentido - escreveu.
- "Marvel’s Voices: Comunidades" está à venda hoje (quarta-feira) na sua loja favorita de quadrinhos. O livro é uma celebração aos heróis e criadores latinos da Marvel. É uma honra fazer parte disso - publicou Gustavo. Além de Mancha Solar, a arte também conta com Miles Morales, o Homem-Aranha do 'Aranhaverso', Red Locust, heroína inspirada no Chapolin Colorado, e Garota Tubarão, uma heroína brasileira que nasceu em Recife. O HQ, por enquanto, está à venda apenas nos Estados Unidos por 10 dólares (R$ 55, na cotação atual).SOBRE MANCHA SOLARRoberto da Costa era um jogador de futebol e tem como grande super poder a absorção da radiação solar. Assim, seu corpo fica escuro e ele ganha a habilidade de voar, ficar mais rápido e soltar raios em qualquer direção. No novo HQ, foi revelado que uma das características de Mancha Solar é... torcer para o Botafogo.
Lançado nos anos 80, ele faz parte do 'X-Men' e será um dos personagens principais do 'Novos Mutantes', filme que está previsto para estrear nos cinemas em 2022.