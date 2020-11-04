Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Primeiro dia de Abel Ferreira gera empolgação no Palmeiras

Jogadores ficaram animados com atitudes e discursos do treinador português e de sua comissão técnica...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2020 às 09:30

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 09:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Abel Ferreira assumiu, enfim, o cargo de treinador do Palmeiras. O português comandou seu primeiro treino na última terça-feira (03) e causou uma primeira impressão muito positiva no clube.
Antes de iniciar os treinamentos, o técnico reuniu todos os funcionários da Academia de Futebol em um dos gramados – incluindo jogadores, diretores, equipes de limpeza e segurança, entre outros – para se apresentar, agradecer pelo trabalho e pedir a união de todos em prol do Palmeiras durante esse próximo período.
A conversa agradou a todos. Os jogadores se mostraram empolgados com a apresentação e com a atitude do técnico. Abel demonstrou profundo conhecimento sobre as características de cada atleta e se mostrou aberto a diálogos para ouvir o que o elenco pensa e projeta. Durante o papo, ele demonstrou ter um discurso forte, com alto e justo nível de cobrança, o que foi bem recebido pelo grupo.Os demais membros da comissão - os portugueses Carlos Martinho e Vítor Castanheira - se mostraram muito solícitos e também deixaram todos satisfeitos com suas explicações sobre cada um ser responsável por um setor do treinamento da equipe - como nos esportes americanos.
Andrey Lopes, que dirigiu de forma muito competente o Palmeiras nas últimas semanas, auxiliou toda a atividade e deve participar fortemente das decisões, sobretudo nessa transição de início de trabalho.
Abel Ferreira fará sua estreia pelo Verdão na próxima quinta-feira (5), às 19h, no Allianz Parque, contra o Red Bull Bragantino pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras possui a vantagem e pode perder por até um gol de diferença para se classificar para as quartas de final.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 
Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados