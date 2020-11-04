Primeiro dia de Abel Ferreira gera empolgação no Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Abel Ferreira assumiu, enfim, o cargo de treinador do Palmeiras. O português comandou seu primeiro treino na última terça-feira (03) e causou uma primeira impressão muito positiva no clube.

Antes de iniciar os treinamentos, o técnico reuniu todos os funcionários da Academia de Futebol em um dos gramados – incluindo jogadores, diretores, equipes de limpeza e segurança, entre outros – para se apresentar, agradecer pelo trabalho e pedir a união de todos em prol do Palmeiras durante esse próximo período.

A conversa agradou a todos. Os jogadores se mostraram empolgados com a apresentação e com a atitude do técnico. Abel demonstrou profundo conhecimento sobre as características de cada atleta e se mostrou aberto a diálogos para ouvir o que o elenco pensa e projeta. Durante o papo, ele demonstrou ter um discurso forte, com alto e justo nível de cobrança, o que foi bem recebido pelo grupo.Os demais membros da comissão - os portugueses Carlos Martinho e Vítor Castanheira - se mostraram muito solícitos e também deixaram todos satisfeitos com suas explicações sobre cada um ser responsável por um setor do treinamento da equipe - como nos esportes americanos.

Andrey Lopes, que dirigiu de forma muito competente o Palmeiras nas últimas semanas, auxiliou toda a atividade e deve participar fortemente das decisões, sobretudo nessa transição de início de trabalho.