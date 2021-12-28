Primeiro contato! John Textor elogia torcida do Botafogo: 'Inacreditável'

John Textor falou publicamente sobre o Botafogo pela primeira vez. O americano, que assinou um pré-contrato para comprar a SAF do Alvinegro e assumir o departamento de futebol do clube, elogiou a torcida do Alvinegro em uma rede social na madrugada de segunda-feira para terça-feira.+ Conheça John Textor, empresário norte-americano que está próximo de comprar a SAF do Botafogo

Como o americano também tem ações no Crystal Palace, a torcida das duas equipes se aproximaram nas redes sociais nos últimos dias. Textor elogiou os botafoguenses, fazendo justamente uma comparação com os fãs do time inglês.

O americano reagiu a um vídeo da torcida do Botafogo cantando e vibrando em um 'pós-jogo' no Estádio Nilton Santos.

- Inacreditável (a torcida do Botafogo)... Amei isso... os torcedores do Palace e do Botafogo não poderiam ser mais parecidos! - escreveu no Twitter.

O Crystal Palace, vale ressaltar, é conhecido por ter uma das torcidas mais barulhentas e participativas da Premier League.