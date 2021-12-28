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Primeiro contato! John Textor elogia torcida do Botafogo: 'Inacreditável'

Investidor americano que assinou pré-contrato para comprar SAF do Alvinegro falou sobre o clube de forma pública pela primeira vez e teceu elogios à torcida em rede social...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 01:20

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 01:20

John Textor falou publicamente sobre o Botafogo pela primeira vez. O americano, que assinou um pré-contrato para comprar a SAF do Alvinegro e assumir o departamento de futebol do clube, elogiou a torcida do Alvinegro em uma rede social na madrugada de segunda-feira para terça-feira.+ Conheça John Textor, empresário norte-americano que está próximo de comprar a SAF do Botafogo
Como o americano também tem ações no Crystal Palace, a torcida das duas equipes se aproximaram nas redes sociais nos últimos dias. Textor elogiou os botafoguenses, fazendo justamente uma comparação com os fãs do time inglês.
O americano reagiu a um vídeo da torcida do Botafogo cantando e vibrando em um 'pós-jogo' no Estádio Nilton Santos.
- Inacreditável (a torcida do Botafogo)... Amei isso... os torcedores do Palace e do Botafogo não poderiam ser mais parecidos! - escreveu no Twitter.
O Crystal Palace, vale ressaltar, é conhecido por ter uma das torcidas mais barulhentas e participativas da Premier League.
Crédito: JohnTextor,possívelacionistadoBotafogo,tambémtemaçõesnoCrystalPalace(Foto:Reprodução

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