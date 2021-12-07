Primeiro alvo: Breno é oferecido, agrada e Botafogo deve abrir negociações para 2022

A tão esperada e falada "oportunidade de mercado" chegou para o Botafogo. O nome de Breno, volante ex-Goiás, foi oferecido para o clube, agrada e o Alvinegro deve abrir negociações visando a contratação do atleta de 21 anos para a temporada 2021. O fato foi noticiado primeiramente pelo 'Ge' e confirmado pela reportagem do LANCE!.+ Botafogo faz primeira consulta formal por Luís Oyama; jogador tem sondagens, mas quer ficar

Breno é um jogador que se encaixa no perfil buscado pelo Botafogo: jovem, com potencial de revenda, custo baixo e livre no mercado. Pelo fato de ter sido oferecido por um grupo de empresários, o útil uniu-se ao agradável.

O jogador trabalhou com Enderson Moreira no Esmeraldino e agrada ao treinador, que chegou a citar o nome do atleta em conversas informais sobre buscas por jogadores para o ano que vem. Com o aval do treinador e uma aprovação interna, o Botafogo deve iniciar negociações pela contratação.

O volante de 21 anos sequer terminou a temporada pelo Goiás. Sem chegar a um acordo pela renovação de contrato, foi 'colocado de lado' e nem era relacionado para os jogos do Esmeraldino na reta final da Série B. Ao todo, fez 20 partidas em 2020.

Mais jogadores são oferecidos quase que diariamente para o Botafogo, que age com cautela neste período. Com condições financeiras limitadas, o Alvinegro tem pouca - ou nenhuma - margem para erro. Apesar dos contatos com empresários, os contatos internos entre membros da diretoria são soberanos nas tomadas de decisões.