Primeiras movimentações do Flamengo no mercado da bola indicam padrão; entenda

Os trabalhos de pré-temporada para jogadores, diretoria e comissão técnica já começaram no Flamengo. Com data de estreia no dia 26 de janeiro, no Campeonato Carioca, o Rubro-Negro ainda não contratou atletas para 2022, mas as primeiras movimentações no mercado da bola já indicam um padrão no clube da Gávea. > Bruno Henrique faz postagem enigmática e intriga torcedores do FlamengoEmbora ainda não tenha trazido peças para Paulo Sousa, a diretoria visa garantir a permanência de jogadores que, hoje, vestem a camisa rubro-negra por mais tempo. Não por acaso, o clube, por exemplo, comprou Thiago Maia, que esteva emprestado junto ao Lille-FRA, até junho deste ano.

Ainda vale lembrar que o próprio Paulo Sousa entrou no circuito para garantir a compra do volante. Em entrevista ao canal do jornalista Venê Casagrande, Thiago Maia revelou que o técnico teve papel importante para que o futuro do meio-campista fosse no Rio de Janeiro.Além de Thiago Maia, que já teve a questão de empréstimo resolvida, a diretoria mira a permanência de Andreas Pereira. A vontade de continuar na Gávea é tanto do volante, que já externou esse desejo publicamente, quanto do departamento de futebol, como confirmou Braz durante uma coletiva.

O Flamengo, inclusive, já oficializou uma proposta de compra ao Manchester United pelo jogador, que está emprestado até junho de 2022. A primeira oferta foi de quase R$ 50 milhões, o que dá quase oito milhões de euros na cotação atual (clique aqui e saiba mais).O Fla ainda trabalha nos bastidores para assegurar a renovação e valorização salarial pedida por Arrascaeta, que tem contrato até o fim de 2023. A novela tem se arrastado há meses, mas Marcos Braz, durante a coletiva da última semana, atualizou a situação e mostrou confiança por um final feliz.

- Hoje mesmo eu e Bruno (Spindel, diretor executivo) conversamos com o presidente sobre esse tema, avaliando outros caminhos para que pudéssemos resolver as questões solicitadas por seu empresário. Tenho certeza que vamos encontrar um caminho que atenda todas as pessoas envolvidas no processo. Tenho certeza que vai ficar muito tempo conosco e de maneira feliz.

> Flamengo estreia dia 26! Veja e simule a tabela do CariocãoPor fim, é importante destacar que, apesar de ter negociado alguns jogadores, o Flamengo também tem bancado a permanência de outras peças - pelo menos, por enquanto. Rodinei, por exemplo, despertou o interesse do Charlotte FC, dos Estados Unidos, São Paulo, Internacional e Fluminense. Ainda que tenha sido reserva na última temporada, o Rubro-Negro conta com o lateral para a temporada.

- O Rodinei é um atleta fantástico, um grande ser humano, sempre positivo. Teremos uma temporada complicadíssima, uma série de meses com nove ou dez jogos e vamos precisar de um elenco qualificado e com quantitativo. Então, contamos com o Rodinei, mas qualquer atleta que receba proposta oficial, o Flamengo irá analisar, ouví-lo e responder e tomar a decisão. Tiveram uma série de sondagens e ofertas, o Flamengo não aceitou e contamos com o atleta - disse Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, no fim de 2021.

Outro jogador que teve proposta recusada pelo Flamengo foi Léo Pereira. Apesar de não ser unanimidade entre os torcedores, o Fla não estava disposto a vender o defensor pelos valores apresentados pelo Cruz Azul, do México. Inclusive, o LANCE! ouviu de uma fonte do estafe do jogador que "o Flamengo não quer negociar zagueiro no momento, só se a oferta for considerável irrecusável".

As poucas peças para o setor, vale destacar, pesaram para o Rubro-Negro nem sequer enviar uma contraproposta e rejeitar de prontidão. Hoje, Paulo Sousa tem, além de Léo Pereira, Rodrigo Caio, David Luiz, Gustavo Henrique e Gabriel Noga, que deve ganhar mais oportunidades ao longo do ano.

Assim, as movimentações do Flamengo até aqui mostram a preocupação da diretoria de não per