Primeira vez de Paulo Sousa, 'abraço' a Pedro, gramado e mais: o que ficar de olho em Bangu x Flamengo

O Flamengo terá um jogo protocolar diante do Bangu, neste sábado, a partir das 19h30 e válido pela 11ª rodada da Taça Guanabara. O último compromisso antes das semifinais do Carioca, entretanto, traz componentes especiais para o público que lotará o Maracanã, reaberto após três meses e a estrear o gramado híbrido. O LANCE! transmite o embate em Tempo Real.

- Estou muito ansioso para ver o Maracanã lotado, com toda aquela energia, para pressionar positivamente nossos jogadores, para no final podermos gritar em conjunto com a vitória - disse Paulo Sousa, em janeiro.

- Nosso elenco é de grande qualidade, que vai dar muita qualidade no jogo, que vai inspirá-los e aproximá-los muito mais - concluiu.

Por falar em elenco, a tendência é que o português siga rodando o grupo e promova novos testes, tendo em vista que o confronto de hoje será o último antes das decisões estaduais. Aliás, o treinador não poderá contar com Andreas Pereira e Willian Arão, suspensos, mas deve ter a volta de Gustavo Henrique, recuperado de dores no joelho.

Sem repetir escalação ao longo de nove jogos até aqui, o Mister ainda não deu indícios acerca dos titulares contra o Bangu, mas Pedro, que traz a "fome" por mais oportunidades das temporadas passadas, atuou em sete jogos com o comandante, aparentemente propenso a dar mais minutos a ele ao lado de Gabi (veja mais aqui).

- O gramado faz diferença. Não é desculpa. Quando o gramado está molhado, em ótimas condições, nosso time toca melhor a bola, mais rápido, chega com mais facilidade à área e influencia demais o nosso jogo. Por isso que exigimos tanto um bom gramado. Depois também somos exigidos para jogar bem - destacou Filipe Luís.

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REAÇÕES A ISLA

Por fim, vale ficar de olho qual será a reação da torcida no Maracanã caso Isla, cortado do jogo passado (vitória sobre o Vasco) por conta de um ato de indisciplina, esteja disponível para o confronto. Algumas das principais organizadas do clube já chegaram até a publicar comunicados "exigindo" a saída do lateral-direito (leia aqui).

Em tempo: a lista de relacionados do Flamengo só será divulgada neste sábado de manhã.