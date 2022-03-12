Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Primeira vez de Paulo Sousa, 'abraço' a Pedro, gramado e mais: o que ficar de olho em Bangu x Flamengo
futebol

Primeira vez de Paulo Sousa, 'abraço' a Pedro, gramado e mais: o que ficar de olho em Bangu x Flamengo

Após três meses, Maracanã será reaberto e estreará a grama híbrida no jogo deste sábado...

Publicado em 12 de Março de 2022 às 06:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2022 às 06:05
O Flamengo terá um jogo protocolar diante do Bangu, neste sábado, a partir das 19h30 e válido pela 11ª rodada da Taça Guanabara. O último compromisso antes das semifinais do Carioca, entretanto, traz componentes especiais para o público que lotará o Maracanã, reaberto após três meses e a estrear o gramado híbrido. O LANCE! transmite o embate em Tempo Real.
- Estou muito ansioso para ver o Maracanã lotado, com toda aquela energia, para pressionar positivamente nossos jogadores, para no final podermos gritar em conjunto com a vitória - disse Paulo Sousa, em janeiro.
- Nosso elenco é de grande qualidade, que vai dar muita qualidade no jogo, que vai inspirá-los e aproximá-los muito mais - concluiu.
Por falar em elenco, a tendência é que o português siga rodando o grupo e promova novos testes, tendo em vista que o confronto de hoje será o último antes das decisões estaduais. Aliás, o treinador não poderá contar com Andreas Pereira e Willian Arão, suspensos, mas deve ter a volta de Gustavo Henrique, recuperado de dores no joelho.
Sem repetir escalação ao longo de nove jogos até aqui, o Mister ainda não deu indícios acerca dos titulares contra o Bangu, mas Pedro, que traz a "fome" por mais oportunidades das temporadas passadas, atuou em sete jogos com o comandante, aparentemente propenso a dar mais minutos a ele ao lado de Gabi (veja mais aqui).
- O gramado faz diferença. Não é desculpa. Quando o gramado está molhado, em ótimas condições, nosso time toca melhor a bola, mais rápido, chega com mais facilidade à área e influencia demais o nosso jogo. Por isso que exigimos tanto um bom gramado. Depois também somos exigidos para jogar bem - destacou Filipe Luís.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
REAÇÕES A ISLA
Por fim, vale ficar de olho qual será a reação da torcida no Maracanã caso Isla, cortado do jogo passado (vitória sobre o Vasco) por conta de um ato de indisciplina, esteja disponível para o confronto. Algumas das principais organizadas do clube já chegaram até a publicar comunicados "exigindo" a saída do lateral-direito (leia aqui).
Em tempo: a lista de relacionados do Flamengo só será divulgada neste sábado de manhã.
Crédito: Vaiparao10ºjogo:PauloSousaconversacomoelencodoFlamengo(Foto:PaulaReis/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira parte da cinebiografia de Michael Jackson, "Michael" estreia nos cinemas nessa quinta-feira (23)
Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados