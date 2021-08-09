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Primeira derrota com Renato freia empolgação e pode servir de lição para o Flamengo na Libertadores

Em noite irreconhecível, Rubro-Negro foi goleado por 4 a 0 pelo Inter, pelo Brasileiro. Mais do que o resultado em si, postura chama a atenção em derrota e liga sinal de alerta...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 07:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 07:05
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O resultado em si foi catastrófico. Mas, mais do que o 4 a 0 sofrido para o Inter, a postura do Flamengo neste domingo, no Maracanã, ligou o sinal de alerta. Após sete vitórias seguidas e muitos elogios, o Flamengo de Renato Gaúcho conheceu a primeira derrota - de forma acachapante - e freou a empolgação às vésperas do início das quartas de final da Libertadores.
+ ATUAÇÕES: Defesa irreconhecível e falta de pontaria ditam ritmo de derrota do FlamengoSem dúvidas, a atuação da equipe rubro-negra assustou em função do grande contraste com as ótimas performances recentes. A história, inclusive, poderia ter sido outra caso o Flamengo tivesse aberto o placar no início do duelo. O time teve chances claras e fez por merecer uma vantagem no marcador nos primeiros 20 minutos.
Algo que não vinha sendo problema, a falta de pontaria impediu que o domínio e o volume de jogo fossem transformados em gol. A sensação ao ver a partida era que a equipe rubro-negra tinha o confronto na mão e poderia chegar com perigo sempre que quisesse. Mas, ainda no primeiro tempo, pagou caro pelo preciosismo.
+ Renato Gaúcho minimiza derrota do Flamengo: 'Não tem time imbatível'
A principal lição que o Flamengo pode tirar desta goleada é o risco de achar que pode resolver qualquer jogo quando bem entender. É difícil cobrar que a equipe domine durante os 90 minutos. As oscilações são naturais e vão ocorrer na maioria dos duelos. O importante é conseguir aproveitar as chances criadas para continuar transformando a superioridade técnica em vitórias.
A primeira chance para voltar aos trilhos e provar que a derrota deste domingo foi "fora da curva" será justamente um duelo decisivo. Nesta quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Olimpia, no Paraguai, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Em um duelo de mata-mata com gol qualificado, a seriedade e o capricho na finalização tornam-se ainda mais importantes.
+ Rumo a Montevidéu: veja o chaveamento do Fla na Libertadores
Após uma semana livre para treinos, Renato Gaúcho volta à realidade e terá apenas dois dias de preparação para o confronto continental. A equipe se reapresenta nesta segunda-feira no Ninho do Urubu e embarca na terça rumo a Assunção, local da partida de quarta-feira, às 19h15 (de Brasília).

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