Primeira derrota com Renato freia empolgação e pode servir de lição para o Flamengo na Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O resultado em si foi catastrófico. Mas, mais do que o 4 a 0 sofrido para o Inter, a postura do Flamengo neste domingo, no Maracanã, ligou o sinal de alerta. Após sete vitórias seguidas e muitos elogios, o Flamengo de Renato Gaúcho conheceu a primeira derrota - de forma acachapante - e freou a empolgação às vésperas do início das quartas de final da Libertadores.

+ ATUAÇÕES: Defesa irreconhecível e falta de pontaria ditam ritmo de derrota do FlamengoSem dúvidas, a atuação da equipe rubro-negra assustou em função do grande contraste com as ótimas performances recentes. A história, inclusive, poderia ter sido outra caso o Flamengo tivesse aberto o placar no início do duelo. O time teve chances claras e fez por merecer uma vantagem no marcador nos primeiros 20 minutos.

Algo que não vinha sendo problema, a falta de pontaria impediu que o domínio e o volume de jogo fossem transformados em gol. A sensação ao ver a partida era que a equipe rubro-negra tinha o confronto na mão e poderia chegar com perigo sempre que quisesse. Mas, ainda no primeiro tempo, pagou caro pelo preciosismo.

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A principal lição que o Flamengo pode tirar desta goleada é o risco de achar que pode resolver qualquer jogo quando bem entender. É difícil cobrar que a equipe domine durante os 90 minutos. As oscilações são naturais e vão ocorrer na maioria dos duelos. O importante é conseguir aproveitar as chances criadas para continuar transformando a superioridade técnica em vitórias.

A primeira chance para voltar aos trilhos e provar que a derrota deste domingo foi "fora da curva" será justamente um duelo decisivo. Nesta quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Olimpia, no Paraguai, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Em um duelo de mata-mata com gol qualificado, a seriedade e o capricho na finalização tornam-se ainda mais importantes.

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