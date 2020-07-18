  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pretendido por Jorge Jesus para o Benfica, Márcio Tannure confirma permanência no Flamengo
futebol

Pretendido por Jorge Jesus para o Benfica, Márcio Tannure confirma permanência no Flamengo

Chefe do Departamento Médico recebeu proposta do 'Mister' para deixar o Rubro-Negro e migrar para o Benfica com sua comissão técnica...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2020 às 23:23

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 23:23

Crédito: Márcio Tannure está no Flamengo desde 2002 (Alexandre Vidal / Flamengo
"Se é para o bem da Nação, eu digo que fico". Foi assim que o chefe do departamento médico do Flamengo, Márcio Tannure, anunciou sua permanência no clube. Segundo o "UOL", o médico recebeu uma oferta de Jorge Jesus para lhe acompanhar ao Benfica, mas acabou rejeitando a proposta.
Através de sua conta oficial no Instagram, Tannure publicou uma série de fotos ligadas ao clube e um rápido comunicado confirmando que continuará trabalhando no Mais Querido.
- E no mundo não tem outro igual... E agora meu povo, quero tudo de novo. Pra cima deles, Flamengo. Se é para o bem da Nação, eu digo que fico - afirmou. No Flamengo desde 2002, Tannure é indicado como uma das referências na medicina no futebol brasileiro. Durante a temporada de 2019, o médico foi constantemente elogiado publicamente por Jorge Jesus, que o elogiou pela rapidez na recuperação de lesões do elenco, especialmente no caso de Diego.
O Flamengo anunciou nesta sexta-feira a saída do treinador Jorge Jesus, que aceitou uma oferta para comandar a equipe do Benfica. O Mister levará toda sua comissão técnica para o clube português, 13 meses após acertar sua chegada ao Rubro-Negro.

