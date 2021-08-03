Prestes a encarar o Benfica, Ayrton Lucas fala sobre o duelo pela pré-Champions League 2021/22

Crédito: Divulgação/Spartak Moscou

Em jogo válido pela 3ª fase qualificatória da UEFA Champions League, o Spartak Moscou-RUS, do lateral-esquerdo Ayrton, recebe o Benfica, equipe comandada pelo treinador Jorge Jesus, às 14h (de Brasília) desta quarta-feira (4).

No clube russo desde o final de 2018, quando foi contratado junto ao Fluminense, o brasileiro é titular incontestável da posição, já soma 80 jogos pelo clube e, na última temporada, foi eleito um dos 33 melhores jogadores da Premier League Russa.- Desde o primeiro dia que cheguei o treinador (Oleg Kononov) me deu toda a confiança, desde o primeiro jogo já virei titular, sabemos que uma das coisas mais difíceis é conquistar esse espaço quando saímos do Brasil, por conta de todas as dificuldades que tem. Fiquei muito feliz com a ajuda dos meus companheiros, da comissão, que me deu essa confiança e até hoje sou titular.

Clube com a segunda maior torcida da Rússia, o Spartak não disputa a principal competição de clubes do mundo desde 2018/19, temporada em que Ayrton chegou ao time, mas não há tempo de disputar a competição, portanto fará sua estreia no torneio diante do Benfica.

- Desde o dia que cheguei tivemos a chance de disputar apenas a pré-fase de grupos da Europa League, então era algo que me cobrava bastante. O objetivo que qualquer jogador quer alcançar, além do título, é disputar grandes competições, fizemos uma temporada muito boa e estamos muito felizes de estaremos disputando a pré-eliminatória da Champions League. Agora precisamos ter a cabeça tranquila, mas sabemos que temos jogos muito difíceis na pré, estamos trabalhando com muita humildade e força de vontade pra alcançar nossos objetivo – disse o lateral do time russo.Atual vice-campeão russo, o Spartak já disputou duas partidas na temporada 2021/22, vencendo uma e perdendo outra. Já o Benfica, que foi o terceiro colocado na Primeira Liga de 2020/21, disputará sua primeira partida oficial na temporada diante do time russo.

- Independente de qualquer time que a gente pegasse saberíamos que seria difícil, fase da pré-Champions League nunca é fácil, o Benfica tem um time muito bom, mas a gente também tem um ótimo time, estamos treinando muito forte, porque sabemos que quem errar menos vai passar, é um jogo que será decidido em detalhes, então precisamos ter tranquilidade, paciência, saber atacar, saber defender e no momento que tivermos as chances, conseguirmos fazer os gols, jogo difícil é assim, quando a chance pinta precisamos aproveitar. Estamos confiantes, mas sabemos que será um jogo difícil – frisou.